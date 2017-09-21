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    Оголившиеся перед блогером сестры Фатхеевы вновь возмутили жителей Казани. блогосфера, выставки и музеи, женщины, Казань, скандалы, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОголившиеся перед блогером сестры Фатхеевы вновь возмутили жителей Казани

    Оголившиеся перед блогером сестры Фатхеевы вновь возмутили жителей Казани

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    Оголившиеся перед блогером сестры Фатхеевы вновь возмутили жителей Казани

    Оголившиеся перед блогером сестры Фатхеевы вновь возмутили жителей Казани

    Оголившиеся перед блогером сестры Фатхеевы вновь возмутили жителей Казани

      Волной возмущения накрыло Казань из-за того, что в музее готовятся к производству откровенных экспонатов местных знаменитостей — сестер-близняшек. Популярность себе они заработали после знакомства с весьма известным блогером. Провокационная сцена на набережной запомнилась читателям интернет-дневника. Разгневанные жители намерены сделать все, чтобы не допустить появления вызывающих фигур. По их мнению, налицо нарушение норм морали и нравственности.

      Каждое появление в людных местах Казани сестер Аделины и Алины Фатхеевых — тема для обсуждений, жарких дискуссий, а порой и скандалов. Сегодняшний случай — не исключение. Близняшки пришли на главную пешеходную улицу города, чтобы их измерили.

      Силиконовые фигуры девушек в натуральную величину, по задумке бизнесмена Александра Донского, должны украсить его музей современного искусства. Причем с полным, что называется, доступом к телу. Но идею предпринимателя горожане не оценили и обратились в министерство культуры с коллективной жалобой.

      Александр Донской, бизнесмен: «Девушки всем нормальным людям нравятся, они нравятся нормальным мужикам, нормальным девушкам, но им завидуют всякие там тетки, которые не могут выйти замуж, женщины низкого поведения, и они пишут негативные комментарии».

      И дело даже не в том, утверждают недовольные, что бизнесмен не выбрал в качестве скульптур, например, исторических личностей, а в том, что в силиконе он собрался увековечить скандально известных сестер Казани. Слава к Аделине и Алине пришла после того, как они устроили экскурсию для популярного интернет-блогера, показав при этом все, что скрыто. Ролик тут же попал в Сеть и вызвал бурю негодования. Сначала модели пытались оправдаться: мол, они тут ни при чем — ветер и все такое. Но в конечном итоге поняли, что черный пиар — тоже пиар.

      Подробности — в видеоматериале.

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