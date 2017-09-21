Оголившиеся перед блогером сестры Фатхеевы вновь возмутили жителей Казани

Волной возмущения накрыло Казань из-за того, что в музее готовятся к производству откровенных экспонатов местных знаменитостей — сестер-близняшек . Популярность себе они заработали после знакомства с весьма известным блогером. Провокационная сцена на набережной запомнилась читателям интернет-дневника . Разгневанные жители намерены сделать все, чтобы не допустить появления вызывающих фигур. По их мнению, налицо нарушение норм морали и нравственности.

Каждое появление в людных местах Казани сестер Аделины и Алины Фатхеевых — тема для обсуждений, жарких дискуссий, а порой и скандалов. Сегодняшний случай — не исключение. Близняшки пришли на главную пешеходную улицу города, чтобы их измерили.



Силиконовые фигуры девушек в натуральную величину, по задумке бизнесмена Александра Донского, должны украсить его музей современного искусства. Причем с полным, что называется, доступом к телу. Но идею предпринимателя горожане не оценили и обратились в министерство культуры с коллективной жалобой.



Александр Донской, бизнесмен: «Девушки всем нормальным людям нравятся, они нравятся нормальным мужикам, нормальным девушкам, но им завидуют всякие там тетки, которые не могут выйти замуж, женщины низкого поведения, и они пишут негативные комментарии».



И дело даже не в том, утверждают недовольные, что бизнесмен не выбрал в качестве скульптур, например, исторических личностей, а в том, что в силиконе он собрался увековечить скандально известных сестер Казани. Слава к Аделине и Алине пришла после того, как они устроили экскурсию для популярного интернет-блогера, показав при этом все, что скрыто. Ролик тут же попал в Сеть и вызвал бурю негодования. Сначала модели пытались оправдаться: мол, они тут ни при чем — ветер и все такое. Но в конечном итоге поняли, что черный пиар — тоже пиар.



Подробности — в видеоматериале.