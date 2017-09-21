В Великом Новгороде открыт памятник Евфимию Путятину

В Великом Новгороде установили бюст адмиралу и дипломату, уроженцу Новгородской губернии Евфимию Путятину.

Памятник мореплавателю открыли в присутствии юных моряков, ветеранов флота и военного оркестра. Торжественная церемония прошла в рамках празднования дня рождения российской государственности. 1155 лет назад князь Рюрик высадился на реке Волхов. И именно оттуда, как считают историки, «пошла земля русская».



Великий Новгород был «окном в Европу» задолго до появления Петербурга. В этом городе впервые на Руси появились мостовые, стекла на окнах и даже вилки. Традиция отмечать день государственности 21 сентября — в день рождества Богородицы — появилась в императорской России. В этом году новгородцы посвятили праздник героям российской истории.