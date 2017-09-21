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    В Великом Новгороде открыт памятник Евфимию Путятину. Великий Новгород, торжества и праздники, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Великом Новгороде открыт памятник Евфимию Путятину

    В Великом Новгороде открыт памятник Евфимию Путятину

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    В Великом Новгороде открыт памятник Евфимию Путятину

    В Великом Новгороде открыт памятник Евфимию Путятину

    В Великом Новгороде открыт памятник Евфимию Путятину

      В Великом Новгороде установили бюст адмиралу и дипломату, уроженцу Новгородской губернии Евфимию Путятину.

      Памятник мореплавателю открыли в присутствии юных моряков, ветеранов флота и военного оркестра. Торжественная церемония прошла в рамках празднования дня рождения российской государственности. 1155 лет назад князь Рюрик высадился на реке Волхов. И именно оттуда, как считают историки, «пошла земля русская».

      Великий Новгород был «окном в Европу» задолго до появления Петербурга. В этом городе впервые на Руси появились мостовые, стекла на окнах и даже вилки. Традиция отмечать день государственности 21 сентября — в день рождества Богородицы — появилась в императорской России. В этом году новгородцы посвятили праздник героям российской истории.

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