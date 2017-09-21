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    В центре Ростова-на-Дону горит 10-этажное здание

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    • Фото: Сейчаc | Ростов-на-Дону / vk.com
    В центре <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> горит <nobr>10-этажное</nobr> здание

    В центре Ростова-на-Дону горит 10-этажное здание

    В центре <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> горит <nobr>10-этажное</nobr> здание
  • Фото: Сейчаc | Ростов-на-Дону / vk.com

    • Пожар вспыхнул в 10-этажном здании в центре Ростова-на-Дону. Сообщается, что пламя распространилось по всей площади фасада.

    Здание, в котором произошел крупный пожар, находится на улице Семашко. Информации о пострадавших, как сообщает МЧС, пока не поступало. Возгоранию был присвоен повышенный (третий) ранг сложности. По данным «Интерфакса», пожар произошел в отеле.

    Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области: «Огонь распространился почти на девять этажей многоэтажного здания отеля на улице Семашко. Информации о пострадавших пока нет».




    Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13:43. Площадь возгорания в отеле составила около 800 квадратных метров. Существует угроза, что огонь перекинется на соседние здания. Пламя уже охватило четыре автомобиля, которые были припаркованы рядом с горящим зданием, передает ТАСС.

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