В центре Ростова-на-Дону горит 10-этажное здание

Пожар вспыхнул в
10-этажном здании в центре Ростова-на-Дону. Сообщается, что пламя распространилось по всей площади фасада.
Здание, в котором произошел крупный пожар, находится на улице Семашко. Информации о пострадавших, как сообщает МЧС, пока не поступало. Возгоранию был присвоен повышенный (третий) ранг сложности. По данным «Интерфакса», пожар произошел в отеле.
Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области: «Огонь распространился почти на девять этажей многоэтажного здания отеля на улице Семашко. Информации о пострадавших пока нет».
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13:43. Площадь возгорания в отеле составила около 800 квадратных метров. Существует угроза, что огонь перекинется на соседние здания. Пламя уже охватило четыре автомобиля, которые были припаркованы рядом с горящим зданием, передает ТАСС.
Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области: «Огонь распространился почти на девять этажей многоэтажного здания отеля на улице Семашко. Информации о пострадавших пока нет».
Ростов на Дону. Огнем охвачены верхние этажи высотки. В здании расположен отель «Торн Хаус». pic.twitter.com/AV6yiSIXup— Олег Анатольевич (@dolg132005) 21 сентября 2017 г.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 13:43. Площадь возгорания в отеле составила около 800 квадратных метров. Существует угроза, что огонь перекинется на соседние здания. Пламя уже охватило четыре автомобиля, которые были припаркованы рядом с горящим зданием, передает ТАСС.
Комментарии