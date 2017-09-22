Как россиянки разводят иностранцев на деньги в Интернете: расследование НТВ

По неофициальной статистике, каждая пятая посетительница сайтов знакомств — аферистка. Профессиональные невесты разбивают сердца и опустошают кошельки. Цель — не высокие чувства, а деньги.
Интернет-охотниц за деньгами женихов специалисты по кибербезопасности называют романтик-скаммерами, от английского слова scum — мошенничество. На форумах, где общаются жертвы аферистов, больше всего жалоб именно на русских псевдоневест.
Тренд последнего времени у мошенников — провинциалки, работающие в социальной сфере: учителя, врачи, сотрудницы домов-интернатов. У всех, как у одной, много друзей, есть хобби, но холод на сердце. Из-за того, например, что оставил неверный супруг. Поведение — как под копирку: утром комплимент на завтрак, в обед — признание в любви, а вечером — задушевные разговоры. Но не проходит и месяца, как на пути этого прочного виртуального союза появляется проблема. Разумеется, финансовая.
По оценке экспертов, только Австралия отправила аферисткам из стран СНГ примерно 25 млн долларов. Пострадавшие мужчины в США обеднели почти на столько же. Следом идут Великобритания, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты.
Кто же эти доверчивые иностранцы, которым так просто сначала заговорить зубы, а потом опустошить их кошелек? По словам психологов, собирательный образ заморских женихов выглядит примерно так: мужчина от 40 до бесконечности, обеспеченный, как правило, разведенный и неизбалованный вниманием и лаской.
Помощь с оформлением визы — как правило, это первое, с чего начинается выманивание денег. Если клиент попался на крючок и сделал перевод — все, можно работать по-крупному. На жениха обрушивается нескончаемый поток требований. Именно в такую ловушку угодил 60-летний австралиец Джон Хейдтманн. На Нину из Москвы, с которой познакомился в Интернете, он потратил 180 тысяч австралийских долларов — это более 8 млн рублей.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
Тренд последнего времени у мошенников — провинциалки, работающие в социальной сфере: учителя, врачи, сотрудницы домов-интернатов. У всех, как у одной, много друзей, есть хобби, но холод на сердце. Из-за того, например, что оставил неверный супруг. Поведение — как под копирку: утром комплимент на завтрак, в обед — признание в любви, а вечером — задушевные разговоры. Но не проходит и месяца, как на пути этого прочного виртуального союза появляется проблема. Разумеется, финансовая.
По оценке экспертов, только Австралия отправила аферисткам из стран СНГ примерно 25 млн долларов. Пострадавшие мужчины в США обеднели почти на столько же. Следом идут Великобритания, Саудовская Аравия и Арабские Эмираты.
Кто же эти доверчивые иностранцы, которым так просто сначала заговорить зубы, а потом опустошить их кошелек? По словам психологов, собирательный образ заморских женихов выглядит примерно так: мужчина от 40 до бесконечности, обеспеченный, как правило, разведенный и неизбалованный вниманием и лаской.
Помощь с оформлением визы — как правило, это первое, с чего начинается выманивание денег. Если клиент попался на крючок и сделал перевод — все, можно работать по-крупному. На жениха обрушивается нескончаемый поток требований. Именно в такую ловушку угодил 60-летний австралиец Джон Хейдтманн. На Нину из Москвы, с которой познакомился в Интернете, он потратил 180 тысяч австралийских долларов — это более 8 млн рублей.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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