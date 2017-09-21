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    Главу крупного агрохолдинга заподозрили в хищении 300 млн рублей через офшоры. налоги и пошлины, обыски, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлаву крупного агрохолдинга заподозрили в хищении 300 млн рублей через офшоры

    Главу крупного агрохолдинга заподозрили в хищении 300 млн рублей через офшоры

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    Главу крупного агрохолдинга заподозрили в хищении 300 млн рублей через офшоры

    Главу крупного агрохолдинга заподозрили в хищении 300 млн рублей через офшоры

    Главу крупного агрохолдинга заподозрили в хищении 300 млн рублей через офшоры

      Руководителя одного из крупнейших российских агрохолдингов подозревают в хищении 300 миллионов рублей.

      Стражи порядка, заручившись поддержкой бойцов ОМОНа, наведались в загородный дом коммерсанта. Обыски также прошли в офисе. Полицейские изъяли документы, которые помогут в расследовании уголовного дела.

      Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Сотрудники московского УЭПК установили, что злоумышленники применяли офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, являющемуся технической транзитной компанией, с целью незаконного занижения налоговой ставки с 15% до 5%».

      На время разбирательства владельца агрохолдинга отпустили под подписку о невыезде. Следователи выясняют, кто помогал коммерсанту выводить деньги за рубеж. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о группе компаний «Черкизово».

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