Главу крупного агрохолдинга заподозрили в хищении 300 млн рублей через офшоры

Руководителя одного из крупнейших российских агрохолдингов подозревают в хищении 300 миллионов рублей.
Стражи порядка, заручившись поддержкой бойцов ОМОНа, наведались в загородный дом коммерсанта. Обыски также прошли в офисе. Полицейские изъяли документы, которые помогут в расследовании уголовного дела.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Сотрудники московского УЭПК установили, что злоумышленники применяли офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, являющемуся технической транзитной компанией, с целью незаконного занижения налоговой ставки с 15% до 5%».
На время разбирательства владельца агрохолдинга отпустили под подписку о невыезде. Следователи выясняют, кто помогал коммерсанту выводить деньги за рубеж. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о группе компаний «Черкизово».
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Сотрудники московского УЭПК установили, что злоумышленники применяли офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, являющемуся технической транзитной компанией, с целью незаконного занижения налоговой ставки с 15% до 5%».
На время разбирательства владельца агрохолдинга отпустили под подписку о невыезде. Следователи выясняют, кто помогал коммерсанту выводить деньги за рубеж. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о группе компаний «Черкизово».
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