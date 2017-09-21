Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
21 сентября, 20:15
Выступление Сергея Лаврова в ООН
    В Кемерове задержали мошенниц, обиравших одиноких пациентов психоневрологического интерната. задержание, инвалиды, Кемерово, мошенничество. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Кемерове задержали мошенниц, обиравших одиноких пациентов психоневрологического интерната

    В Кемерове задержали мошенниц, обиравших одиноких пациентов психоневрологического интерната

    комментировать
    В Кемерове задержали мошенниц, обиравших одиноких пациентов психоневрологического интерната

    В Кемерове задержали мошенниц, обиравших одиноких пациентов психоневрологического интерната

    В Кемерове задержали мошенниц, обиравших одиноких пациентов психоневрологического интерната

      Полицейские разоблачили жительниц Кемерова, которых подозревают в хищении пенсий и пособий у инвалидов, состоявших на учете в психоневрологическом интернате.

      Силовики задержали злоумышленниц, когда те пытались в очередной раз обмануть одинокого пациента спецклиники и завладеть его накоплениями.

      По словам оперативников, вероятные преступницы представлялись сотрудницами администрации и соцслужб и говорили, что якобы готовы оформить опеку. Инвалиды, оставшиеся без родственников, зачастую соглашались и сами отдавали свои документы. Так псевдосоцработницы получали доступ к банковским счетам своих жертв, на которых инвалиды и пенсионеры обычно хранят все свои деньги.

      Средства предполагаемые мошенницы переводили на свои банковские карты — их стражи порядка обнаружили во время обыска. Кроме того, полицейские нашли у них полный список пациентов психоневрологического интерната. Теперь стражам порядка предстоит узнать, как мошенницы завладели конфиденциальными данными.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru