В Кемерове задержали мошенниц, обиравших одиноких пациентов психоневрологического интерната

Полицейские разоблачили жительниц Кемерова, которых подозревают в хищении пенсий и пособий у инвалидов, состоявших на учете в психоневрологическом интернате.

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Кемерово

мошенничество

Силовики задержали злоумышленниц, когда те пытались в очередной раз обмануть одинокого пациента спецклиники и завладеть его накоплениями.



По словам оперативников, вероятные преступницы представлялись сотрудницами администрации и соцслужб и говорили, что якобы готовы оформить опеку. Инвалиды, оставшиеся без родственников, зачастую соглашались и сами отдавали свои документы. Так псевдосоцработницы получали доступ к банковским счетам своих жертв, на которых инвалиды и пенсионеры обычно хранят все свои деньги.



Средства предполагаемые мошенницы переводили на свои банковские карты — их стражи порядка обнаружили во время обыска. Кроме того, полицейские нашли у них полный список пациентов психоневрологического интерната. Теперь стражам порядка предстоит узнать, как мошенницы завладели конфиденциальными данными.