Борис Гребенщиков и «Аквариум» сыграют на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»

В субботу, 23 сентября, легендарная группа «Аквариум» и ее бессменный фронтмен Борис Гребенщиков станут гостями Евгения Маргулиса в «Квартирнике» на НТВ.
Этот «квартирник» по праву можно назвать одним из самых ожидаемых. Популярные и любимые многими поколениями рокеры в атмосфере камерного концерта — настоящий подарок для избирательной публики.
В этом году рок-коллектив отметил творческий юбилей — 45 лет. Зрители смогут узнать, какими были квартирники «Аквариума» в 70-е годы. Евгений Маргулис напомнил Гребенщикову о самых забавных моментах домашних концертов тех времен — о билетах, которые писали от руки, задержаниях и КПЗ, восхищенных поклонницах. Кроме того, Маргулис вспомнил, что в 1980-м Гребенщиков приглашал его в группу бас-гитаристом, но он отказался.
Евгений Маргулис, музыкант, ведущий: «В 70-х вся Москва была охвачена квартирными концертами. В то время квартирники стали своеобразной субкультурой. Люди были доверчивыми. Бывало, познакомишься в баре с кем-то, а уже через час едешь к нему в гости всей компанией с гитарами. Что ни говори, хорошее время было, молодое, бесшабашное, а главное, что это ощущение все еще живо. И мы вновь и вновь собираемся на дружеские акустические концерты. С Борькой я знаком вечность, и его появление у меня — это закономерность. БГ хорош в любом виде, не важно, с кем он играет и играет ли вообще. Энергетика зашкаливает, песни — мантры, и, слушая его, всегда находишься в роли змеи, танцующей под дудочку факира».
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов. А в эту субботу смотрите выпуск программы в 23:25.
В этом году рок-коллектив отметил творческий юбилей — 45 лет. Зрители смогут узнать, какими были квартирники «Аквариума» в 70-е годы. Евгений Маргулис напомнил Гребенщикову о самых забавных моментах домашних концертов тех времен — о билетах, которые писали от руки, задержаниях и КПЗ, восхищенных поклонницах. Кроме того, Маргулис вспомнил, что в 1980-м Гребенщиков приглашал его в группу бас-гитаристом, но он отказался.
Евгений Маргулис, музыкант, ведущий: «В 70-х вся Москва была охвачена квартирными концертами. В то время квартирники стали своеобразной субкультурой. Люди были доверчивыми. Бывало, познакомишься в баре с кем-то, а уже через час едешь к нему в гости всей компанией с гитарами. Что ни говори, хорошее время было, молодое, бесшабашное, а главное, что это ощущение все еще живо. И мы вновь и вновь собираемся на дружеские акустические концерты. С Борькой я знаком вечность, и его появление у меня — это закономерность. БГ хорош в любом виде, не важно, с кем он играет и играет ли вообще. Энергетика зашкаливает, песни — мантры, и, слушая его, всегда находишься в роли змеи, танцующей под дудочку факира».
Этой осенью в самом неформальном музыкальном шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса» зрители увидят множество неповторимых акустических концертов и узнают новые грани таланта известных музыкантов. А в эту субботу смотрите выпуск программы в 23:25.
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