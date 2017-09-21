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    Сорвавшегося в пропасть альпиниста эвакуировали с горы Казбек на вертолете. альпинизм, Северная Осетия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСорвавшегося в пропасть альпиниста эвакуировали с горы Казбек на вертолете

    Сорвавшегося в пропасть альпиниста эвакуировали с горы Казбек на вертолете

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    Сорвавшегося в пропасть альпиниста эвакуировали с горы Казбек на вертолете

    Сорвавшегося в пропасть альпиниста эвакуировали с горы Казбек на вертолете

    Сорвавшегося в пропасть альпиниста эвакуировали с горы Казбек на вертолете

      Стали известны подробности спасательной операции на горе Казбек. Четверо альпинистов во время восхождения сорвались с высоты 5 000 метров в пропасть.

      Одного из пострадавших на вертолете доставили в больницу Владикавказа. Мужчина не может самостоятельно передвигаться. В ближайшее время Ми-8 вылетит за оставшимися альпинистами, состояние которых не вызывает серьезных опасений.

      Экстремалы смогли самостоятельно добраться до лагеря. Известно, что группа состояла из восьми человек. Перед выходом на маршрут они прошли необходимую регистрацию, как того требуют правила.

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