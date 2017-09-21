Должник открыл огонь, пытаясь отбить свою иномарку у приставов в Сочи: видео

В Сочи были слышны выстрелы во время стандартной процедуры изъятия автомобиля у должника. Вооруженный мужчина пытался во что бы то ни стало отстоять белый BMW, несмотря на постановление суда. Как говорят очевидцы этой возмутительной сцены, он грозился убить водителя эвакуатора.

Приставы не догадывались, что им понадобится подкрепление при стандартной процедуре изъятия арестованного автомобиля. Когда иномарку собрались эвакуировать, появился мужчина с пистолетом в руках. Он сразу же набросился на водителя погрузчика, защищая BMW, а через несколько секунд безуспешной борьбы открыл огонь.



К счастью, произошла осечка и водитель эвакуатора не пострадал. Судебные приставы попытались вразумить вооруженного мужчину. Вместо того чтобы успокоиться, тот трижды выстрелил в воздух. Судя по кадрам с места, действовал должник не один. За рулем иномарки оказалась его мать. Как только сын прыгнул на пассажирское сиденье, она нажала на педаль газа и попыталась скрыться.



Впрочем, уехать далеко ей не удалось. Путь преградили очевидцы. На выезде из двора нарушителей уже ждал наряд полиции. Должником оказался Дмитрий Фомин. Судя по профилю в социальных сетях, на себя молодой человек денег не жалеет: дорогие рестораны, путешествия, спорт, машины и любовь к оружию.



Против Фомина возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Выяснилось, что мать Фомина взяла кредит на покупку иномарки, но расплатиться вовремя не смогла.



Вероятнее всего, матери Фомина предстоит серьезный разговор со следователями. Пока она проходит по уголовному делу как свидетель. Правда, с машиной ей все же придется расстаться. Что же касается самого стрелка, то ему в ближайшее время ему изберут меру пресечения.



Подробности — в видеоматериале.

