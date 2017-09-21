Трамп выдумал новую африканскую страну Намбию: видео

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Африки в рамках Генассамблеи ООН допустил ошибку, которая вызвала шквал шуток в соцсетях.
Выступая перед лидерами стран Африки, Трамп упомянул несуществующее государство — Намбию. Вероятно, президент США мог иметь в виду Гамбию или Намибию.
Комментируя ситуацию со здравоохранением в странах Африки, Трамп похвалил выдуманную Намбию за успехи в этой сфере, пишет сайт Газета.Ru.
Дональд Трамп: «В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной».
Ошибка Трампа не была единичной оговоркой. Во время своей речи он дважды упомянул эту несуществующую в реальности страну.
Пользователи соцсетей уже отреагировали на это выступление американского лидера. Среди них оказался и известный американский комик Стивен Кольберт.
Стивен Кольберт: «Не могу дождаться визита Трампа в Намбию и к ее технологически развитым соседям в Ваканде».
Ваканда — вымышленная страна из серии комиксов Marvel.
Один из пользователей под ником Ismail продолжил эту шутку, переделав лозунг Трампа: «Стивен хочет сделать Намбию вымышленной снова».
Melissa: «Намбия? Это страна, откуда приехал Обама?»
Teacher Dude: «Эй, будьте благодарны, что Трамп не назвал Намибию Нарнией».
Нарния — вымышленный мир в серии фэнтези-книг писателя Клайва Стейплза Льюиса.
Mr.Missing: «Дорогой Дональд Трамп, жители новой африканской страны Намбии хотели бы поблагодарить Соединенные Штаты Амексико за вашу поддержку».
Stevie: «Прекратите наезжать на Дональда Трампа. Намбия — это реальная страна. Моя жена намбийка, познакомились с ней по электронной почте. Я перевожу ей две тысячи долларов каждый месяц».
DWRDLDDRD: «Разве Намбия не столица Африки?»
Комментируя ситуацию со здравоохранением в странах Африки, Трамп похвалил выдуманную Намбию за успехи в этой сфере, пишет сайт Газета.Ru.
Дональд Трамп: «В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной».
Ошибка Трампа не была единичной оговоркой. Во время своей речи он дважды упомянул эту несуществующую в реальности страну.
Пользователи соцсетей уже отреагировали на это выступление американского лидера. Среди них оказался и известный американский комик Стивен Кольберт.
Стивен Кольберт: «Не могу дождаться визита Трампа в Намбию и к ее технологически развитым соседям в Ваканде».
Can’t wait for Trump to visit Nambia and their technologically advanced neighbors in Wakanda. https://t.co/cfsT5yT35j— Stephen Colbert (@StephenAtHome) 21 сентября 2017 г.
Ваканда — вымышленная страна из серии комиксов Marvel.
Один из пользователей под ником Ismail продолжил эту шутку, переделав лозунг Трампа: «Стивен хочет сделать Намбию вымышленной снова».
Stephen Wants To Make Nambia Imaginary Again https://t.co/dFIIKDufxS— ISMAIL (@iamaniku) 21 сентября 2017 г.
Melissa: «Намбия? Это страна, откуда приехал Обама?»
Nambia? Is that the country Obama is supposed to be from?— Melissa🦄 (@MissaMHx) 21 сентября 2017 г.
Teacher Dude: «Эй, будьте благодарны, что Трамп не назвал Намибию Нарнией».
Hey, be thankful Trump didn’t called Namibia, Narnia. #Nambia pic.twitter.com/auXK4OHhHJ— Teacher Dude (@teacherdude) 21 сентября 2017 г.
Нарния — вымышленный мир в серии фэнтези-книг писателя Клайва Стейплза Льюиса.
Mr.Missing: «Дорогой Дональд Трамп, жители новой африканской страны Намбии хотели бы поблагодарить Соединенные Штаты Амексико за вашу поддержку».
Dear @realDonaldTrump, the people of the new African country, Nambia, would like to thank the United States of Amexico for your support.— Mr. Missing (@chestermissing) 21 сентября 2017 г.
Stevie: «Прекратите наезжать на Дональда Трампа. Намбия — это реальная страна. Моя жена намбийка, познакомились с ней по электронной почте. Я перевожу ей две тысячи долларов каждый месяц».
Stop giving @realDonaldTrump a hard time. #Nambia is a real country. My wife is Nambian; met her by email. I wire her $2k a month by WU 👍🏻— sTeViE 💼🥃🎧🥊 (@stevie_dotcom) 21 сентября 2017 г.
DWRDLDDRD: «Разве Намбия не столица Африки?»
Ain’t #Nambia the capital city of Africa?— DWRDLDDRD (@DWRDLDDRD) 21 сентября 2017 г.
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