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Выступление Сергея Лаврова в ООН
    Трамп выдумал новую африканскую страну Намбию: видео. Африка, курьезы, соцсети, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп выдумал новую африканскую страну Намбию: видео

    Трамп выдумал новую африканскую страну Намбию: видео

    4 комментария
    • Кадр из видео: the white house / youtube.com
    Трамп выдумал новую африканскую страну Намбию: видео

    Трамп выдумал новую африканскую страну Намбию: видео

    Трамп выдумал новую африканскую страну Намбию: видео
    • Кадр из видео: the white house / youtube.com

      • Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Африки в рамках Генассамблеи ООН допустил ошибку, которая вызвала шквал шуток в соцсетях.

      Выступая перед лидерами стран Африки, Трамп упомянул несуществующее государство — Намбию. Вероятно, президент США мог иметь в виду Гамбию или Намибию.

      Комментируя ситуацию со здравоохранением в странах Африки, Трамп похвалил выдуманную Намбию за успехи в этой сфере, пишет сайт Газета.Ru.

      Дональд Трамп: «В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной».

      Ошибка Трампа не была единичной оговоркой. Во время своей речи он дважды упомянул эту несуществующую в реальности страну.

      Пользователи соцсетей уже отреагировали на это выступление американского лидера. Среди них оказался и известный американский комик Стивен Кольберт.

      Стивен Кольберт: «Не могу дождаться визита Трампа в Намбию и к ее технологически развитым соседям в Ваканде».




      Ваканда — вымышленная страна из серии комиксов Marvel.

      Один из пользователей под ником Ismail продолжил эту шутку, переделав лозунг Трампа: «Стивен хочет сделать Намбию вымышленной снова».




      Melissa: «Намбия? Это страна, откуда приехал Обама?»




      Teacher Dude: «Эй, будьте благодарны, что Трамп не назвал Намибию Нарнией».




      Нарния — вымышленный мир в серии фэнтези-книг писателя Клайва Стейплза Льюиса.

      Mr.Missing: «Дорогой Дональд Трамп, жители новой африканской страны Намбии хотели бы поблагодарить Соединенные Штаты Амексико за вашу поддержку».




      Stevie: «Прекратите наезжать на Дональда Трампа. Намбия — это реальная страна. Моя жена намбийка, познакомились с ней по электронной почте. Я перевожу ей две тысячи долларов каждый месяц».




      DWRDLDDRD      : «Разве Намбия не столица Африки?»


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