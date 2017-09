Трамп выдумал новую африканскую страну Намбию: видео

Can’t wait for Trump to visit Nambia and their technologically advanced neighbors in Wakanda. https://t.co/cfsT5yT35j — Stephen Colbert (@StephenAtHome) 21 сентября 2017 г.

Stephen Wants To Make Nambia Imaginary Again https://t.co/dFIIKDufxS — ISMAIL (@iamaniku) 21 сентября 2017 г.

Nambia? Is that the country Obama is supposed to be from? — Melissa🦄 (@MissaMHx) 21 сентября 2017 г.

Dear @realDonaldTrump, the people of the new African country, Nambia, would like to thank the United States of Amexico for your support. — Mr. Missing (@chestermissing) 21 сентября 2017 г.

Stop giving @realDonaldTrump a hard time. #Nambia is a real country. My wife is Nambian; met her by email. I wire her $2k a month by WU 👍🏻 — sTeViE 💼🥃🎧🥊 (@stevie_dotcom) 21 сентября 2017 г.

Выступая перед лидерами стран Африки, Трамп упомянул несуществующее государство — Намбию. Вероятно, президент США мог иметь в виду Гамбию или Намибию.Комментируя ситуацию со здравоохранением в странах Африки, Трамп похвалил выдуманную Намбию за успехи в этой сфере, пишет сайт Газета.Ru : «В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой Эболы. Система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной».Ошибка Трампа не была единичной оговоркой. Во время своей речи он дважды упомянул эту несуществующую в реальности страну.Пользователи соцсетей уже отреагировали на это выступление американского лидера. Среди них оказался и известный американский комик Стивен Кольберт.: «Не могу дождаться визита Трампа в Намбию и к ее технологически развитым соседям в Ваканде».Ваканда — вымышленная страна из серии комиксов Marvel.Один из пользователей под ником Ismail продолжил эту шутку, переделав лозунг Трампа: «Стивен хочет сделать Намбию вымышленной снова».: «Намбия? Это страна, откуда приехал Обама?»: «Эй, будьте благодарны, что Трамп не назвал Намибию Нарнией».Нарния — вымышленный мир в серии фэнтези-книг писателя Клайва Стейплза Льюиса.: «Дорогой Дональд Трамп, жители новой африканской страны Намбии хотели бы поблагодарить Соединенные Штаты Амексико за вашу поддержку».: «Прекратите наезжать на Дональда Трампа. Намбия — это реальная страна. Моя жена намбийка, познакомились с ней по электронной почте. Я перевожу ей две тысячи долларов каждый месяц».: «Разве Намбия не столица Африки?»