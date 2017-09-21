Американской учительнице грозит пожизненный срок за секс с четырьмя школьниками

Бывшую учительницу, работавшую в школе штата Арканзас, обвинили в совращении нескольких несовершеннолетних.
Как сообщает New York Post, с января по апрель 2016 года 25-летняя Лорен Голайн вступила в интимную связь с четырьмя учениками старших классов.
Отмечается, что Голайн начинала общаться со школьниками с помощью текстовых сообщений, постепенно делая переписку все более откровенной и присылая интимные фото. В конце концов школьники оказывались у нее дома, где и вступали с ней в интимную связь. По словам одного из учеников, однажды в гостях у учительницы побывали сразу два школьника за один день.
Сама Голайн призналась, что состояла в сексуальных отношениях с четырьмя учениками. При этом один из школьников якобы обманул ее, сказав, что ему больше 18 лет.
Начало судебных слушаний назначено на 31 октября. Лорен Голайн грозит наказание от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Отмечается, что Голайн начинала общаться со школьниками с помощью текстовых сообщений, постепенно делая переписку все более откровенной и присылая интимные фото. В конце концов школьники оказывались у нее дома, где и вступали с ней в интимную связь. По словам одного из учеников, однажды в гостях у учительницы побывали сразу два школьника за один день.
Сама Голайн призналась, что состояла в сексуальных отношениях с четырьмя учениками. При этом один из школьников якобы обманул ее, сказав, что ему больше 18 лет.
Начало судебных слушаний назначено на 31 октября. Лорен Голайн грозит наказание от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
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