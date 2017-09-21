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    Представлены медали зимней Олимпиады-2018

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    • Фото: @pyeongchang2018 / twitter.com
    Представлены медали зимней <nobr>Олимпиады-2018</nobr>

    Представлены медали зимней Олимпиады-2018

    Представлены медали зимней <nobr>Олимпиады-2018</nobr>
  • Фото: @pyeongchang2018 / twitter.com

    • В Сеуле прошла презентация медалей зимних Олимпийских игр, которые в феврале 2018 года примет южнокорейский Пхёнчхан.

    Как отметили в оргкомитете «Пхёнчхан-2018», медали отражают в себе традиции и культуру южнокорейской нации. Одна из основных деталей дизайна — корейский алфавит Хангыль.

    Поверхность каждой медали содержит цилиндрические диагональные линии, которые, по замыслу организаторов, символизируют историю Олимпийских игр и стремление участников к победе. Ленты медалей выполнены с использованием традиционных для Кореи тканей.

    В основу дизайна футляров для медалей легли корейская архитектура, храмы и строения сельской местности.


    Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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