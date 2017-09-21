Представлены медали зимней Олимпиады-2018

В Сеуле прошла презентация медалей зимних Олимпийских игр, которые в феврале 2018 года примет южнокорейский Пхёнчхан.
Как отметили в оргкомитете «Пхёнчхан-2018», медали отражают в себе традиции и культуру южнокорейской нации. Одна из основных деталей дизайна — корейский алфавит Хангыль.
Поверхность каждой медали содержит цилиндрические диагональные линии, которые, по замыслу организаторов, символизируют историю Олимпийских игр и стремление участников к победе. Ленты медалей выполнены с использованием традиционных для Кореи тканей.
В основу дизайна футляров для медалей легли корейская архитектура, храмы и строения сельской местности.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
Поверхность каждой медали содержит цилиндрические диагональные линии, которые, по замыслу организаторов, символизируют историю Олимпийских игр и стремление участников к победе. Ленты медалей выполнены с использованием традиционных для Кореи тканей.
В основу дизайна футляров для медалей легли корейская архитектура, храмы и строения сельской местности.
Breaking news: Here are the medals for @PyeongChang2018. 🥇🥈🥉 Good luck to all the athletes! #Olympics pic.twitter.com/pIISYbhFvJ— Olympics (@Olympics) September 21, 2017
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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