Представлены медали зимней Олимпиады-2018

Breaking news: Here are the medals for @PyeongChang2018. 🥇🥈🥉 Good luck to all the athletes! #Olympics pic.twitter.com/pIISYbhFvJ — Olympics (@Olympics) September 21, 2017

Как отметили в оргкомитете «Пхёнчхан-2018», медали отражают в себе традиции и культуру южнокорейской нации. Одна из основных деталей дизайна — корейский алфавит Хангыль.Поверхность каждой медали содержит цилиндрические диагональные линии, которые, по замыслу организаторов, символизируют историю Олимпийских игр и стремление участников к победе. Ленты медалей выполнены с использованием традиционных для Кореи тканей.В основу дизайна футляров для медалей легли корейская архитектура, храмы и строения сельской местности.Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.