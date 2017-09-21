В Волгограде началась реставрация мемориала «Родина-мать зовет!»

За свою полувековую историю одна из самых больших скульптур в мире покрылась трещинами и теперь нуждается в срочном ремонте. Масштабы предстоящих работ под стать размерам самого памятника. Реставраторам нужно заменить сотни стальных тросов внутри монумента и восстановить его фасад.

На связь с друзьями японец Тацо выходит в двух шагах от монумента «Родина-мать зовет!». Начавшаяся реставрация туристам не помеха. Пока подход экскурсантам ограничили только к пьедесталу.



Тацо Огони, турист: «Друзьям я с этого места по Skype смог показать „Родину-мать“, кое-что рассказал им о памятнике и Сталинградской битве».



На головокружительной высоте — от подножия до кончика меча больше 80 метров — работают промышленные альпинисты. Они заделывают трещины, удаляют отслоившийся бетон. Чисто технически скульптура — не самый сложный объект, но дело не в этом.



Владимир Никитин, промышленный альпинист: «К нему относишься с трепетом, не так, как к другим объектам, потому что значение этого памятника даже словами не выразить».



Монумент «Родина-мать зовет!» построили в 60-х годах прошлого века. Он — центральная часть мемориала, увековечившего память героев Сталинграда. «Родину-мать» создавали из единственно доступного тогда материала — железобетона. Скульптуру заливали слой за слоем. Раствор подвозили на обычных самосвалах. Машин с бетономешалками еще не было.



Перфоратор едва раскалывает полувековой высокопрочный бетон. Основные работы — внутри монумента. В извилистых катакомбах не бывают туристы, а следы времени особенно заметны: ржавая арматура, паутина трещин. Их замазывают, а затем еще и накачивают консервирующей смолой. Она полностью заполняет трещину и не дает ей дальше расползаться. До реставрации состояние скульптуры тщательно исследовали ученые.



Тросы, словно сухожилия, придают гигантской скульптуре устойчивость. Но их предстоит заменить. Белой краской отметили места, где высокопрочные канаты ослабли. Метки нанесли после ультразвукового исследования. Выяснилось, что от напряжения проволока внутри канатов полопалась. Заменить предстоит более сотни «стальных сухожилий» монумента, в том числе и тех, что удерживают руки скульптуры. Работа предстоит кропотливая, тросы будут менять попарно.



Сергей Сирота, руководитель проекта реставрации памятника «Родина-мать зовет!»: «В правой руке находится меч. Он очень тяжелый, и снять его крепежные элементы просто нельзя, иначе он может упасть».



На финальном этапе реставрации монумент покроют специальным раствором, который защитит бетон от ветра и влаги. Все работы завершат к 2019 году.