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  • 21.09, 10:11

    Сбой на Замоскворецкой линии метро произошел в утренний час пик

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    Сбой на Замоскворецкой линии метро произошел в утренний час пик

    Сбой на Замоскворецкой линии метро произошел в утренний час пик

    Поезда на Замоскворецкой линии московского метрополитена в утренний час пик 21 сентября ходили с увеличенными интервалами.

    Сбой произошел на северном участке зеленой ветки примерно в половину девятого утра. В метрополитене сообщили, что интервалы между поездами были «незначительно увеличены» по техническим причинам.

    Пассажиров, впрочем, формулировки в сообщении метрополитена не устроили.




    В график движение поездов начало входить с 8:55.

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