Сбой на Замоскворецкой линии метро произошел в утренний час пик

Для вас, возможно, и не значительно, а для нас — пассажиров- катастрофа!…. — Наталья Браун (@Nata_Braun) September 21, 2017

20 минут для людей едущих на работу. Это незначительно? — Андрей (@A_o_n_i) September 21, 2017

Сбой произошел на северном участке зеленой ветки примерно в половину девятого утра. В метрополитене сообщили, что интервалы между поездами были «незначительно увеличены» по техническим причинам.Пассажиров, впрочем, формулировки в сообщении метрополитена не устроили.В график движение поездов начало входить с 8:55.