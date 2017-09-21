Сбой на Замоскворецкой линии метро произошел в утренний час пик

Поезда на Замоскворецкой линии московского метрополитена в утренний час пик 21 сентября ходили с увеличенными интервалами.
Сбой произошел на северном участке зеленой ветки примерно в половину девятого утра. В метрополитене сообщили, что интервалы между поездами были «незначительно увеличены» по техническим причинам.
Пассажиров, впрочем, формулировки в сообщении метрополитена не устроили.
В график движение поездов начало входить с 8:55.
Пассажиров, впрочем, формулировки в сообщении метрополитена не устроили.
Для вас, возможно, и не значительно, а для нас — пассажиров- катастрофа!….— Наталья Браун (@Nata_Braun) September 21, 2017
20 минут для людей едущих на работу. Это незначительно?— Андрей (@A_o_n_i) September 21, 2017
В график движение поездов начало входить с 8:55.
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