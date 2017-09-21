ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

Банк России с 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Арсенал», который занимал
495-е место в банковской системе РФ.
Решение о выводе КБ «Арсенал» с рынка банковских услуг в ЦБ объяснили тем, что организация использовала рискованную бизнес-модель, а значительная часть ее активов оказалась низкого качества. При этом банк неадекватно оценивал размер принимаемого по этим активам риска.
Кроме того, «Арсенал» не соблюдал требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. С 2016 года, по данным ЦБ, деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты получат компенсации в установленные законом сроки.
Кроме того, «Арсенал» не соблюдал требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. С 2016 года, по данным ЦБ, деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты получат компенсации в установленные законом сроки.
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