ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

Банк России с 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Арсенал», который занимал 495-е место в банковской системе РФ.

Решение о выводе КБ «Арсенал» с рынка банковских услуг в ЦБ объяснили тем, что организация использовала рискованную бизнес-модель, а значительная часть ее активов оказалась низкого качества. При этом банк неадекватно оценивал размер принимаемого по этим активам риска.



Кроме того, «Арсенал» не соблюдал требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. С 2016 года, по данным ЦБ, деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.



Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты получат компенсации в установленные законом сроки.