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  • 21.09, 10:11

    ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

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    ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

    ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Арсенал»

    Банк России с 21 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Арсенал», который занимал 495-е место в банковской системе РФ.

    Решение о выводе КБ «Арсенал» с рынка банковских услуг в ЦБ объяснили тем, что организация использовала рискованную бизнес-модель, а значительная часть ее активов оказалась низкого качества. При этом банк неадекватно оценивал размер принимаемого по этим активам риска.

    Кроме того, «Арсенал» не соблюдал требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. С 2016 года, по данным ЦБ, деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

    Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты получат компенсации в установленные законом сроки.

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