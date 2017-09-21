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  • 21.09, 02:36
    Солистка Большого дала мастер-класс участницам «Ты супер! Танцы». Большой театр, Ты супер Танцы, артисты, дети и подростки, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСолистка Большого дала мастер-класс участницам «Ты супер! Танцы»

    Солистка Большого дала мастер-класс участницам «Ты супер! Танцы»

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    Солистка Большого дала <nobr>мастер-класс</nobr> участницам «Ты супер! Танцы»

    Солистка Большого дала мастер-класс участницам «Ты супер! Танцы»

    Солистка Большого дала <nobr>мастер-класс</nobr> участницам «Ты супер! Танцы»

      Попасть за кулисы Большого театра — о такой возможности мечтают сотни начинающих танцовщиков по всей стране, а у участников проекта «Ты Супер! Танцы» мечта уже сбылась.

      Сестренки Аня и Таня приехали из Кемерова. Уже 7 лет они живут в детском доме. Их мама пила, и двойняшек забрала социальная служба. Поездка в Москву, выступление на конкурсе, знакомство с Кристиной Кретовой — для девочек все это похоже на сказку. И теперь они твердо решили — вернутся домой и встанут к балетному станку.

      Солистка Большого Кристина Кретова отметила выступление сестер Здоровенко на проекте «Ты супер. Танцы» и пообещала отвести к себе на репетицию. Всю репетицию сестры смотрели на парящую балерину как завороженные. И кажется, в их жизни появился новый идеал.

      После тяжелой репетиции Кристина показала девочкам несколько движений у станка. После такого мастер-класса домой в Кемерово они вернутся совсем другими.

      Следующий этап конкурса «Ты супер! Танцы» смотрите в эфире НТВ и НТВ.Ru в субботу в 20:00.

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