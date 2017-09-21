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  • 21.09, 02:36
    Традиция или преступление: как закон относится к похитителям невест. браки и разводы, похищения людей, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрадиция или преступление: как закон относится к похитителям невест

    Традиция или преступление: как закон относится к похитителям невест

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    Традиция или преступление: как закон относится к похитителям невест

    Традиция или преступление: как закон относится к похитителям невест

    Традиция или преступление: как закон относится к похитителям невест

      Любить по-кавказски. Сколько семей на Кавказе начались с похищения? Как традиция сочетается с любовью? И почему уголовный кодекс так лоялен к похитителям невест?

      Кабинет министров не поддержал идею ввести в уголовный кодекс отдельную статью за похищение невест. И не потому, что проблемы такой нет — есть, и еще какая. Просто в этой редакции документ вступает в противоречие с другими статьями и создает некую законодательную коллизию, при которой наказание для похитителей может стать мягче, чем сейчас.

      Ну а прозвучала эта инициатива из Ингушетии, где даже сейчас, в XXI веке похищение невесты — обычное дело. Где еще этот древний обычай даже власти считают уместным? Почему религия вроде бы запрещает воровать невест, а на деле — если очень хочется, то можно? И как, в отличие от героини легендарной комедии Гайдая, может сложиться судьба современной кавказской пленницы, которую привели в дом жениха насильно?

      Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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