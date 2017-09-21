Традиция или преступление: как закон относится к похитителям невест

Любить по-кавказски . Сколько семей на Кавказе начались с похищения? Как традиция сочетается с любовью? И почему уголовный кодекс так лоялен к похитителям невест?

Кабинет министров не поддержал идею ввести в уголовный кодекс отдельную статью за похищение невест. И не потому, что проблемы такой нет — есть, и еще какая. Просто в этой редакции документ вступает в противоречие с другими статьями и создает некую законодательную коллизию, при которой наказание для похитителей может стать мягче, чем сейчас.



Ну а прозвучала эта инициатива из Ингушетии, где даже сейчас, в XXI веке похищение невесты — обычное дело. Где еще этот древний обычай даже власти считают уместным? Почему религия вроде бы запрещает воровать невест, а на деле — если очень хочется, то можно? И как, в отличие от героини легендарной комедии Гайдая, может сложиться судьба современной кавказской пленницы, которую привели в дом жениха насильно?



Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».