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  • 21.09, 01:05

    Соцсети высмеяли Меланью Трамп за странный наряд

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    Соцсети высмеяли Меланью Трамп за странный наряд

    Соцсети высмеяли Меланью Трамп за странный наряд

    Супруга президента США Меланья Трамп стала объектом насмешек в Сети из-за выбора наряда для выступления в постоянном представительстве США при ООН в Нью-Йорке.

    Речь Меланьи перед женами лидеров стран — участниц 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была посвящена защите детей и подростков от оскорблений и запугивания. Однако первая леди сама стала объектом насмешек — из-за наряда.

    Меланья выбрала для выступления неоново-розовое платье свободного покроя от испанского дома моды Delpozo. Многим не понравился яркий цвет наряда, другим — необычный крой.

    Пользователи соцсетей предположили, что Меланья в стремлении походить на мужа набрала лишний вес и наложила макияж оранжевого оттенка. Дорогое платье за 3 тысячи долларов сравнили с домашним халатом и накидками, которыми клиенток салонов красоты накрывают во время процедур, передает ТАСС.







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