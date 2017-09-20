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  • 20.09, 23:34

    Неизвестные связали пенсионера в Москве и отняли у него 2 млн рублей

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    Неизвестные связали пенсионера в Москве и отняли у него 2 млн рублей

    Неизвестные связали пенсионера в Москве и отняли у него 2 млн рублей

    В столичном районе Чертаново Северное неизвестные ворвались в квартиру пенсионера и похитили из нее 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

    Связанного 82-летнего пенсионера в квартире обнаружил его 50-летний сын, передает ТАСС.

    Прибывшим полицейским удалось установить, что утром того же дня неизвестные позвонили в дверь, ворвались в квартиру и ударили пожилого человека кулаком в лицо. Затем они связали ему руки скотчем, забрали два миллиона рублей и скрылись.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже.

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