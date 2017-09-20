Неизвестные связали пенсионера в Москве и отняли у него 2 млн рублей

В столичном районе Чертаново Северное неизвестные ворвались в квартиру пенсионера и похитили из нее 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в
пресс-службе столичного управления МВД.
Связанного 82-летнего пенсионера в квартире обнаружил его 50-летний сын, передает ТАСС.
Прибывшим полицейским удалось установить, что утром того же дня неизвестные позвонили в дверь, ворвались в квартиру и ударили пожилого человека кулаком в лицо. Затем они связали ему руки скотчем, забрали два миллиона рублей и скрылись.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже.
Прибывшим полицейским удалось установить, что утром того же дня неизвестные позвонили в дверь, ворвались в квартиру и ударили пожилого человека кулаком в лицо. Затем они связали ему руки скотчем, забрали два миллиона рублей и скрылись.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о грабеже.
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