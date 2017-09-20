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  • 20.09, 22:03
    Экологи совместно с ФСБ ликвидировали нелегальную свалку на севере Петербурга. Санкт-Петербург, ФСБ, мусор, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкологи совместно с ФСБ ликвидировали нелегальную свалку на севере Петербурга

    Экологи совместно с ФСБ ликвидировали нелегальную свалку на севере Петербурга

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    Экологи совместно с ФСБ ликвидировали нелегальную свалку на севере Петербурга

    Экологи совместно с ФСБ ликвидировали нелегальную свалку на севере Петербурга

      Оперативники Федеральной службы безопасности поставили точку в деятельности незаконной свалки в Выборгском районе.

      Вместе с сотрудниками комитета по природопользованию оперативники из спецслужбы дождались, когда разгрузится самосвал, и после этого задержали водителей грузовика. Самовольный полигон, куда свозился строительный мусор, функционировал почти полгода.

      Эта территория на Подгорной улице в поселке Парголово принадлежит частной коммерческой структуре. Ее владелец сдал полтора гектара в аренду другим представителям строительного бизнеса. И уже они официально оформили работы как рекультивацию земли.

      Ущерб от мусорного полигона специалисты оценивают в три миллиона рублей. Эта цифра не окончательная. Чтобы очистить территорию от мусора, понадобится гораздо больше средств. На данный момент вся спецтехника арестована, задержанные дают показания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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