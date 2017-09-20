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  • 20.09, 22:03
    Глава оргкомитета ЧМ-2018 избран в совет FIFA. назначения и отставки, спорт, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава оргкомитета ЧМ-2018 избран в совет FIFA

    Глава оргкомитета ЧМ-2018 избран в совет FIFA

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    Глава оргкомитета ЧМ-2018 избран в совет FIFA

    Глава оргкомитета <nobr>ЧМ-2018</nobr> избран в совет FIFA

      Россия получила возможность влиять на ключевые решения, касающиеся развития самого популярного вида спорта.

      Главу оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексея Сорокина избрали в совет Международной федерации футбола.

      Алексей Сорокин: «Это событие крайне важное для России в целом. Очень важно, что традиция не прервалась, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола, в котором мы состоим с 1947 года. Особую важность это событие приобретает в связи с тем, что Россия является организатором чемпионата мира и мировой футбольной державой, очень плотно интегрирована в мировой футбол».

      Сорокин будет работать в руководстве FIFA до 2021 года и сможет общаться напрямую с первыми лицами организации и защищать интересы России.

      Совет FIFA курирует подписание спонсорских контрактов, распределяет бюджеты, а также выбирает даты и места проведения крупных турниров.

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