Эксперты оценили инициативу о разделении водителей на любителей и профи

Сегодня стало известно, что Союз автошкол Москвы обратился к ГИБДД с инициативой поделить всех водителей на профессионалов и любителей. Первых предлагают основательнее учить и жестче контролировать. Вторых — наоборот, не мучить зубрежкой ненужной информации и отработкой навыков, которые обычно не требуются.

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После ужесточения правил обучения вождению в 2013 году, каждый, кто сдает на права, получает знания, как профессиональный водитель. Но, судя по статистике дорожно-транспортных происшествий, по дорогам ездят по-прежнему «чайники». За этот год в России в авариях пострадали свыше 168 тысяч человек. Автошколы предлагают убрать лишние знания для любителей — как устроена машина, правила грузовых и пассажирских перевозок, но больше уделять внимание практике и тестам на дорожные ситуации.



Александр Ачкасов, председатель правления Союза автошкол России и г. Москвы: «На мой взгляд, вот эти предметы лучше заменить на тест — умение читать дорогу. Все аварии начинаются с чего: от неправильного соблюдения скоростного режима, неправильного соблюдения дистанции, неправильного обгона».



Для профессионалов, наоборот, предлагают ужесточить требования: ввести электронные путевые листы и вносить их в единую базу данных, ввести чипированные права, с помощью которых водитель будет отмечаться, садясь за руль. Санкции за нарушения тоже должны быть разными. Профессионал должен нести повышенную ответственность. Сегодня, например, за нарушение правил отвечает владелец грузовика, а не шофер. Нарушитель же, если что, просто меняет работу. Логика в предложениях есть, но как это будет происходить на деле? Как будут переаттестовывать тех, кто уже работает, например, в такси?



Виталий Прокин, генеральный директор таксопарка: «У нас сейчас несколько десятков тысяч водителей в Москве, которые работают в такси. Как будет проходить переход на профессиональное обучение? Как мы будем их всех аттестовывать? Готова у нас инфраструктура к тому, чтобы несколько десятков тысяч человек пропустить через экзамен или дополнительное обучение? А что будет в городах на уровне райцентров? Там тоже есть профессиональные водители, которые водят легковой транспорт. Как мы их будем переобучать?»



Инициативу о разделении прав рассмотрят в Госдуме. Отношение на дорогах к этому предложению неоднозначное. Кто-то поддерживает, а кто-то уверен: правила движения должны быть едины для всех.