На культурном фестивале в Петербурге сконструировали теплицу для художника

Идеям органической культуры и 100-летию революции посвятят открывающий в Северной столице XIV международный фестиваль «Современное искусство в традиционном музее».

Соединить современное искусство и традиционный музей вновь попытаются в Петербурге спустя два года. Сегодня в комитете по культуре анонсировали один из старейших международных фестивалей города.



На этот раз 14-е по счету биеннале пройдет в музеях Петроградской стороны. Большинство из них так или иначе связаны с историей начала ХХ века. По словам организаторов, в произведениях художники не обойдут стороной 100-летие революции.



Перед авторами стояла задача не просто показать что-то новое, но и вписать свой проект в постоянную музейную экспозицию. Например, в доме Михаила Матюшина пофантазировали, как бы выглядела теплица художника-авангардиста. Зрители увидят продолжение его идей об органической культуре. В этом году тема фестиваля довольно свободная — «Факты и вымыслы».



Фестиваль «Современное искусство в традиционном музее» открывается в субботу 23 сентября. Для всех желающих организуют единый билет и бесплатный автобус для удобного посещения всех музеев. Кроме того, специально для самых маленьких посетителей сделают детскую экскурсию по фестивалю.