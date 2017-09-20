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  • 20.09, 20:33

    Москвичам предложили 22 сентября пересесть на велосипеды

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Москвичам предложили 22 сентября пересесть на велосипеды

    Москвичам предложили 22 сентября пересесть на велосипеды

    Москвичам предложили 22 сентября пересесть на велосипеды
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • В пятницу в российской столице стартует акция «На работу на велосипеде».

    В последний рабочий день недели в Москве будет организовано 10 точек, где велосипедисты бесплатно получат воду, фрукты и другие угощения, а также сувениры.

    Эта акция завершит Европейскую неделю мобильности в Москве, которая началась 17 сентября осенним велопарадом.

    Как сообщили в столичном департаменте транспорта, на двухколесный транспорт пересядут в этот день тысячи человек. Свое участие на корпоративном уровне подтвердили крупные российские компании.

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