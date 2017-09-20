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  • 20.09, 20:34
    В честь Довлатова могут назвать сквер в центре Петербурга. география и топонимика, парки и скверы, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ честь Довлатова могут назвать сквер в центре Петербурга

    В честь Довлатова могут назвать сквер в центре Петербурга

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    В честь Довлатова могут назвать сквер в центре Петербурга

    В честь Довлатова могут назвать сквер в центре Петербурга

    В честь Довлатова могут назвать сквер в центре Петербурга

      Имя известного писателя может получить сквер на Загородном проспекте.

      В Петербурге может появиться сквер Сергея Довлатова. Вопрос о переименовании участка Топонимическая комиссия рассмотрит до конца года, сообщил на странице в соцсети депутат ЗакСа Борис Вишневский. Там же он разместил копию ответного письма бюро по наименованиям.

      Сейчас сквер между 15-м и 17-м домами на Загородном проспекте безымянный. Но, как считает парламентарий, именно в этой части Центрального района можно увековечить память известного писателя. Тем более совсем рядом на улице Рубинштейна, 23 Сергей Довлатов жил, там же ему установили памятник.

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