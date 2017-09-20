Орнитологи успешно испытали хитрый план по спасению краснокнижных соколов

На Алтае впервые проверяют новый способ спасения краснокнижных птиц: птенцов из питомников подсаживают в гнезда к диким пернатым. Малышей привезли из Подмосковья и следили за их развитием с помощью видеокамер. В этом году таким образом удалось выкормить 10 подкидышей сокола-балобана .

Орнитологи, затаив дыхание, через веб-камеру наблюдали за тем, как самка сокола-балобана вернулась в гнездо, где птенцов стало больше сразу на двоих, и, ничего не заметив, начала кормить всех подряд: хитрый план по подсадке малышей удался.



Эльвира Николенко, координатор программ российской сети изучения пернатых хищников: «Наши питомниковские были активны, после тяжелой дороги тут же нападали на еду, и проблем не возникало. Был интересный момент, когда в течение часа на гнездо прилетел самец и вообще не обратил внимания на птенцов, но увидел веб-камеру и тут же ее атаковал».



Еще в мае десант из 10 соколят, выращенных в подмосковном питомнике, отправился самолетом в Новосибирск, потом участники эксперимента развезли их по сибирским регионам. Для российских орнитологов этот проект — как проба пера. Обычно птенцов для сохранения популяции выращивают в закрытых ящиках. А тут, получается, к жизни их готовят дикие сородичи.



За последние десятилетия ареал обитания соколов-балобанов сократился на 80%.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Влады Копыловской.