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  • 20.09, 19:02
    Орнитологи успешно испытали хитрый план по спасению краснокнижных соколов. Красная книга, наука и открытия, птицы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОрнитологи успешно испытали хитрый план по спасению краснокнижных соколов

    Орнитологи успешно испытали хитрый план по спасению краснокнижных соколов

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    Орнитологи успешно испытали хитрый план по спасению краснокнижных соколов

    Орнитологи успешно испытали хитрый план по спасению краснокнижных соколов

    Орнитологи успешно испытали хитрый план по спасению краснокнижных соколов

      На Алтае впервые проверяют новый способ спасения краснокнижных птиц: птенцов из питомников подсаживают в гнезда к диким пернатым. Малышей привезли из Подмосковья и следили за их развитием с помощью видеокамер. В этом году таким образом удалось выкормить 10 подкидышей сокола-балобана.

      Орнитологи, затаив дыхание, через веб-камеру наблюдали за тем, как самка сокола-балобана вернулась в гнездо, где птенцов стало больше сразу на двоих, и, ничего не заметив, начала кормить всех подряд: хитрый план по подсадке малышей удался.

      Эльвира Николенко, координатор программ российской сети изучения пернатых хищников: «Наши питомниковские были активны, после тяжелой дороги тут же нападали на еду, и проблем не возникало. Был интересный момент, когда в течение часа на гнездо прилетел самец и вообще не обратил внимания на птенцов, но увидел веб-камеру и тут же ее атаковал».

      Еще в мае десант из 10 соколят, выращенных в подмосковном питомнике, отправился самолетом в Новосибирск, потом участники эксперимента развезли их по сибирским регионам. Для российских орнитологов этот проект — как проба пера. Обычно птенцов для сохранения популяции выращивают в закрытых ящиках. А тут, получается, к жизни их готовят дикие сородичи.

      За последние десятилетия ареал обитания соколов-балобанов сократился на 80%.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Влады Копыловской.

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