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  • 20.09, 19:03
    На VII Петербургском газовом форуме выступят главы крупнейших корпораций мира. газ, нефть, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа VII Петербургском газовом форуме выступят главы крупнейших корпораций мира

    На VII Петербургском газовом форуме выступят главы крупнейших корпораций мира

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    На VII Петербургском газовом форуме выступят главы крупнейших корпораций мира

    На VII Петербургском газовом форуме выступят главы крупнейших корпораций мира

      В Москве прошла конференция, посвященная VII Петербургскому международному газовому форуму, который стартует 3 октября.

      Денис Осадчий, руководитель Петербургского международного газового форума: «Основным мероприятием форума, безусловно, станет пленарное заседание „Роль российского газового комплекса в мировом энергетическом балансе“, на котором выступят главы крупнейших нефтегазовых корпораций мира — таких, как „Газпром“, Uniper, OMV, Shell».

      Что касается культурной программы, то участникам форума готовят музыкально-театральное представление «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена» и турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 75.

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