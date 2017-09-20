На VII Петербургском газовом форуме выступят главы крупнейших корпораций мира

В Москве прошла конференция, посвященная VII Петербургскому международному газовому форуму, который стартует 3 октября.

Денис Осадчий, руководитель Петербургского международного газового форума: «Основным мероприятием форума, безусловно, станет пленарное заседание „Роль российского газового комплекса в мировом энергетическом балансе“, на котором выступят главы крупнейших нефтегазовых корпораций мира — таких, как „Газпром“, Uniper, OMV, Shell».



Что касается культурной программы, то участникам форума готовят музыкально-театральное представление «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена» и турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 75.