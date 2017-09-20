Сегодня исполняется 15 лет со дня трагедии в Кармадонском ущелье. Под ледником Колка тогда погибли 127 человек, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова — младшего.
Коллеги и друзья сегодня показали макет памятника актеру. Его собираются установить в Москве.
Сергей Бодров — талантливый режиссер, сценарист и журналист, но для зрителей он, конечно, главный киногерой 90-х — Данила Багров. Ледник накрыл съемочную группу, когда Бодров снимал свой второй фильм — «Связной». Ему было всего 30 лет.
Сергей Бодров — талантливый режиссер, сценарист и журналист, но для зрителей он, конечно, главный киногерой 90-х — Данила Багров. Ледник накрыл съемочную группу, когда Бодров снимал свой второй фильм — «Связной». Ему было всего 30 лет.
Брат, герой и символ 90-х: Сергей Бодров — младший погиб, когда ему было всего 30 лет.Опубликовано НТВ 20 сентября 2017 г.
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