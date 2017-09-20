Брат, герой и символ 90-х: Сергей Бодров — младший погиб, когда ему было всего 30 лет. Опубликовано НТВ 20 сентября 2017 г.

Коллеги и друзья сегодня показали макет памятника актеру. Его собираются установить в Москве.Сергей Бодров — талантливый режиссер, сценарист и журналист, но для зрителей он, конечно, главный киногерой 90-х — Данила Багров. Ледник накрыл съемочную группу, когда Бодров снимал свой второй фильм — «Связной». Ему было всего 30 лет.