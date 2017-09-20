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  • 20.09, 19:02
    В Москве показали макет памятника Сергею Бодрову — младшему. артисты, знаменитости, Москва, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве показали макет памятника Сергею Бодрову — младшему

    В Москве показали макет памятника Сергею Бодрову — младшему

    2 комментария
    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС
    В Москве показали макет памятника Сергею Бодрову — младшему

    В Москве показали макет памятника Сергею Бодрову — младшему

    В Москве показали макет памятника Сергею Бодрову — младшему
    • Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

      • Сегодня исполняется 15 лет со дня трагедии в Кармадонском ущелье. Под ледником Колка тогда погибли 127 человек, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова — младшего.

      Коллеги и друзья сегодня показали макет памятника актеру. Его собираются установить в Москве.

      Сергей Бодров — талантливый режиссер, сценарист и журналист, но для зрителей он, конечно, главный киногерой 90-х — Данила Багров. Ледник накрыл съемочную группу, когда Бодров снимал свой второй фильм — «Связной». Ему было всего 30 лет.

      Брат, герой и символ 90-х: Сергей Бодров — младший погиб, когда ему было всего 30 лет.

      Опубликовано НТВ 20 сентября 2017 г.

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