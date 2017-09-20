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  • 20.09, 17:31
    Кубанские следователи проверяют историю «излечившегося от ВИЧ» пациента. ВИЧ, врачебные ошибки, Краснодарский край, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКубанские следователи проверяют историю «излечившегося от ВИЧ» пациента

    Кубанские следователи проверяют историю «излечившегося от ВИЧ» пациента

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    Кубанские следователи проверяют историю «излечившегося от ВИЧ» пациента

    Кубанские следователи проверяют историю «излечившегося от ВИЧ» пациента

    Кубанские следователи проверяют историю «излечившегося от ВИЧ» пациента

      Краснодарские следователи изучают историю болезни Артёма Дерявянко, который после 13 лет лечения от ВИЧ получил отрицательный результат анализа. Мужчину отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Пока специалисты выясняют, был ли краснодарец вообще болен, он согласился на откровенное интервью НТВ.

      Говорить о своей истории Артём Дерявянко не решался почти два года. Тринадцать лет он считал себя неизлечимо больным, а в 50 словно заново родился, когда доктора заговорили о том, что диагноз «ВИЧ-положительный» ему, возможно, поставили ошибочно. Теперь мужчина намерен отправиться в суд, чтобы призвать к ответу тех, кто сломал ему жизнь.

      Неутешительный диагноз ему поставили в 2002 году. Тогда Артём Деревянко устраивался на новую работу и нужно было пройти медобследование. В пробах крови обнаружили вирус иммунодефицита человека. Жизнь разделилась на «до» и «после». Долгие годы мужчина состоял на учете в туапсинском «Центре СПИД» и принимал антиретровирусные препараты, пока не попал в краснодарскую больницу с воспалением легких. ВИЧ-инфекцию, которую у него диагностировали врачи в Туапсе, в краевом центре не выявили.

      Поначалу Деревянко рассчитывал в досудебном порядке добиться компенсации от врачей, которые, возможно, поставили ему неверный диагноз. Но за два года дело не сдвинулось с мертвой точки, в итоге мужчина решил добиваться справедливости через суд.

      Подробности истории и комментарии врачей — в сюжете программы «ЧП».

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