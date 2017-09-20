Кубанские следователи проверяют историю «излечившегося от ВИЧ» пациента

Краснодарские следователи изучают историю болезни Артёма Дерявянко, который после 13 лет лечения от ВИЧ получил отрицательный результат анализа. Мужчину отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Пока специалисты выясняют, был ли краснодарец вообще болен, он согласился на откровенное интервью НТВ.

Говорить о своей истории Артём Дерявянко не решался почти два года. Тринадцать лет он считал себя неизлечимо больным, а в 50 словно заново родился, когда доктора заговорили о том, что диагноз «ВИЧ-положительный» ему, возможно, поставили ошибочно. Теперь мужчина намерен отправиться в суд, чтобы призвать к ответу тех, кто сломал ему жизнь.



Неутешительный диагноз ему поставили в 2002 году. Тогда Артём Деревянко устраивался на новую работу и нужно было пройти медобследование. В пробах крови обнаружили вирус иммунодефицита человека. Жизнь разделилась на «до» и «после». Долгие годы мужчина состоял на учете в туапсинском «Центре СПИД» и принимал антиретровирусные препараты, пока не попал в краснодарскую больницу с воспалением легких. ВИЧ-инфекцию, которую у него диагностировали врачи в Туапсе, в краевом центре не выявили.



Поначалу Деревянко рассчитывал в досудебном порядке добиться компенсации от врачей, которые, возможно, поставили ему неверный диагноз. Но за два года дело не сдвинулось с мертвой точки, в итоге мужчина решил добиваться справедливости через суд.



Подробности истории и комментарии врачей — в сюжете программы «ЧП».