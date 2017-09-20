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  • 20.09, 16:00
    Украинского политолога выгнали из студии НТВ: видео. НТВ, скандалы, телевидение, Украина, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраинского политолога выгнали из студии НТВ: видео

    Украинского политолога выгнали из студии НТВ: видео

    8 комментариев
    Украинского политолога выгнали из студии НТВ: видео

    Украинского политолога выгнали из студии НТВ: видео

    Украинского политолога выгнали из студии НТВ: видео

      Кирилл Климчук со скандалом покинул студию программы НТВ «Место встречи» после оскорбительных слов в адрес России.

      Кирилл Климчук присутствовал на передаче «Место встречи» в качестве гостя. Получив возможность высказаться, он назвал Россию «страной-гопником», от которой якобы хочет защититься Украина.

      Ведущий передачи Андрей Норкин резко отреагировал на это заявление: он предупредил, что за такие слова можно получить по шее, и предложил гостю извиниться. Климчук отказался, после чего Норкин в жестких выражениях попросил политолога покинуть студию.

      На прощание украинский специалист показал аудитории средний палец.

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