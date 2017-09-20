Украинского политолога выгнали из студии НТВ: видео

Кирилл Климчук со скандалом покинул студию программы НТВ «Место встречи» после оскорбительных слов в адрес России.
Кирилл Климчук присутствовал на передаче «Место встречи» в качестве гостя. Получив возможность высказаться, он назвал Россию «страной-гопником», от которой якобы хочет защититься Украина.
Ведущий передачи Андрей Норкин резко отреагировал на это заявление: он предупредил, что за такие слова можно получить по шее, и предложил гостю извиниться. Климчук отказался, после чего Норкин в жестких выражениях попросил политолога покинуть студию.
На прощание украинский специалист показал аудитории средний палец.
Ведущий передачи Андрей Норкин резко отреагировал на это заявление: он предупредил, что за такие слова можно получить по шее, и предложил гостю извиниться. Климчук отказался, после чего Норкин в жестких выражениях попросил политолога покинуть студию.
На прощание украинский специалист показал аудитории средний палец.
Комментарии