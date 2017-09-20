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  • 20.09, 16:00
    В Москве студенты напали с топором на прохожего: видео. кражи и ограбления, Москва, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве студенты напали с топором на прохожего: видео

    В Москве студенты напали с топором на прохожего: видео

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    В Москве студенты напали с топором на прохожего: видео

    В Москве студенты напали с топором на прохожего: видео

    В Москве студенты напали с топором на прохожего: видео

      Вероятных преступников, которые с топором напали на прохожего, задержали столичные полицейские. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

      На кадрах видно, как злоумышленник подбежал к мужчине и несколько раз ударил его обухом по голове. Как выяснилось позднее, преступнику нужен был мобильный телефон жертвы. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Нападавшего и его сообщницу удалось поймать по горячим следам. Ими оказались студенты одного из московских вузов.

      Задержанный: «Соучастница подтолкнула меня это сделать, чтобы забрать телефон и позже его продать».

      По словам подозреваемого, он лично не был знаком с жертвой ограбления, но его знала его сообщница.

      Задержанный: «Да, она с ним встречалась».

      Против подозреваемых возбудили уголовное дело. Суда они будут дожидаться под стражей.

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