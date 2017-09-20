В Москве студенты напали с топором на прохожего: видео

Вероятных преступников, которые с топором напали на прохожего, задержали столичные полицейские. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

На кадрах видно, как злоумышленник подбежал к мужчине и несколько раз ударил его обухом по голове. Как выяснилось позднее, преступнику нужен был мобильный телефон жертвы. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Нападавшего и его сообщницу удалось поймать по горячим следам. Ими оказались студенты одного из московских вузов.



Задержанный: «Соучастница подтолкнула меня это сделать, чтобы забрать телефон и позже его продать».



По словам подозреваемого, он лично не был знаком с жертвой ограбления, но его знала его сообщница.



Задержанный: «Да, она с ним встречалась».



Против подозреваемых возбудили уголовное дело. Суда они будут дожидаться под стражей.