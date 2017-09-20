Еще двое задержаны по делу о теракте в метро Лондона

В рамках расследования теракта в лондонской подземке были задержаны еще два человека.
Арестованы 48-летний и 30-летний мужчины, задержания произошли в Уэльсе, сообщает РИА Новости.
Ранее представитель Скотленд-Ярда Дин Хейден сообщила о поимке третьего подозреваемого в городе Ньюпорт. Также, как уточнила Хейден, стражами порядка проводятся обыски по четырем адресам. Таким образом, общее число задержанных по делу о теракте достигло пяти.
Напомним, взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green прогремел в пятницу в 8:20 по местному времени (10:20 по Москве). По данным полиции, бомба сработала не полностью. В результате атаки пострадали десятки человек, многие получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей.
Два других человека, задержанных 16 сентября, остаются под стражей. Это молодые люди в возрасте 21 года и 18 лет.
Ранее представитель Скотленд-Ярда Дин Хейден сообщила о поимке третьего подозреваемого в городе Ньюпорт. Также, как уточнила Хейден, стражами порядка проводятся обыски по четырем адресам. Таким образом, общее число задержанных по делу о теракте достигло пяти.
Two more arrests in #ParsonsGreen investigation — five men now in custody. https://t.co/NPr2f4muFk pic.twitter.com/MjyBBID2o3— Metropolitan Police (@metpoliceuk) 20 сентября 2017 г.
Напомним, взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green прогремел в пятницу в 8:20 по местному времени (10:20 по Москве). По данным полиции, бомба сработала не полностью. В результате атаки пострадали десятки человек, многие получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей.
Два других человека, задержанных 16 сентября, остаются под стражей. Это молодые люди в возрасте 21 года и 18 лет.
Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.
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