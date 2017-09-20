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  • 20.09, 12:59

    Еще двое задержаны по делу о теракте в метро Лондона

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    • Фото: Reuters © 2017, Rebecca Naden
    Еще двое задержаны по делу о теракте в метро Лондона

    Еще двое задержаны по делу о теракте в метро Лондона

    Еще двое задержаны по делу о теракте в метро Лондона
  • Фото: Reuters © 2017, Rebecca Naden

    • В рамках расследования теракта в лондонской подземке были задержаны еще два человека.

    Арестованы 48-летний и 30-летний мужчины, задержания произошли в Уэльсе, сообщает РИА Новости.

    Ранее представитель Скотленд-Ярда Дин Хейден сообщила о поимке третьего подозреваемого в городе Ньюпорт. Также, как уточнила Хейден, стражами порядка проводятся обыски по четырем адресам. Таким образом, общее число задержанных по делу о теракте достигло пяти.




    Напомним, взрыв в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green прогремел в пятницу в 8:20 по местному времени (10:20 по Москве). По данным полиции, бомба сработала не полностью. В результате атаки пострадали десятки человек, многие получили ожоги лица, верхних и нижних конечностей.

    смотретьЕще двое задержаны по делу о теракте в метро Лондона
    Еще двое задержаны по делу о теракте в метро Лондона
    Два других человека, задержанных 16 сентября, остаются под стражей. Это молодые люди в возрасте 21 года и 18 лет.

    Около 20 человек получили ожоги и травмы из-за взрыва в лондонском метро. ЧП произошло в час пик. «Как будто пронесся огненный шар», — рассказали очевидцы. Полиция Лондона расценивает взрыв как теракт.

    Опубликовано НТВ 15 сентября 2017 г.

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