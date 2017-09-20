Школьник умер после урока физкультуры в Димитровграде

В Ульяновской области восьмиклассник умер после урока физкультуры. Об этом сообщает
пресс-служба СК РФ по региону.
Из сообщения СК: «Предварительно установлено, что 19 сентября 2017 года во время нахождения в школе ученику восьмого класса стало плохо, после чего мальчик был госпитализирован в стационар медицинского учреждения, где скончался, несмотря на оказанную помощь».
По факту произошедшего начата проверка. Отмечается, что подросток имел освобождение от физкультуры.
Трагедия произошла в Димитровграде, уточнил на своей странице в Facebook глава города Алексей Кошаев. По его данным, у мальчика имелись проблемы с сердцем. Кошаев выразил соболезнования родным и близким школьника.
По факту произошедшего начата проверка. Отмечается, что подросток имел освобождение от физкультуры.
Трагедия произошла в Димитровграде, уточнил на своей странице в Facebook глава города Алексей Кошаев. По его данным, у мальчика имелись проблемы с сердцем. Кошаев выразил соболезнования родным и близким школьника.
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