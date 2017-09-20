Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.09, 12:58

    Школьник умер после урока физкультуры в Димитровграде

    комментировать
    • Фото: Типичный Димитровград / vk.com
    Школьник умер после урока физкультуры в Димитровграде

    Школьник умер после урока физкультуры в Димитровграде

    Школьник умер после урока физкультуры в Димитровграде
  • Фото: Типичный Димитровград / vk.com

    • В Ульяновской области восьмиклассник умер после урока физкультуры. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

    Из сообщения СК: «Предварительно установлено, что 19 сентября 2017 года во время нахождения в школе ученику восьмого класса стало плохо, после чего мальчик был госпитализирован в стационар медицинского учреждения, где скончался, несмотря на оказанную помощь».

    По факту произошедшего начата проверка. Отмечается, что подросток имел освобождение от физкультуры.

    Трагедия произошла в Димитровграде, уточнил на своей странице в Facebook глава города Алексей Кошаев. По его данным, у мальчика имелись проблемы с сердцем. Кошаев выразил соболезнования родным и близким школьника.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru