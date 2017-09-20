Forbes назвал 100 величайших бизнес-умов современности

Forbes выпустил юбилейный номер журнала, в котором был составлен список из 100 самых влиятельных людей планеты, названных «предпринимателями, визионерами и пророками капитализма».
Американский журнал Forbes к своему 100-летнему юбилею составил список величайших бизнес-умов современности. Он был опубликован на сайте издания.
Этот список не является рейтингом, имена в нем перечислены в алфавитном порядке. Примечательно, что в нем оказался россиянин — сооснователь компании Mail.Ru Group и создатель международного инвестфонда DST Global Юрий Мильнер.
В список также попали амерканский миллиардер Уоррен Баффер, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, итальянский модельер Джорджио Армани, создатель Twitter Джек Дорси, британский музыкант Пол Маккартни, мексиканский миллиардер Карлос Слим, вокалист группы U2 Боно (Пол Дэвид Хьюстон), американский рэпер Шон Комбс и телеведущая Опра Уинфри. В перечень включили и нынешнего президента США Дональда Трампа, которому принадлежит строительный конгломерат Trump Organization.
Главный редактор юбилейного выпуска журнала Рэндел Лейн заявил, что Forbes, который является «иконой для предпринимательского капитализма», решил отдать «должное прошлому веку и поприветствовать следующий». В список включили тех людей, которые создали «нечто, что будет иметь долгосрочное влияние на мир». В публикации они названы «предпринимателями, визионерами и пророками капитализма».
Этот список не является рейтингом, имена в нем перечислены в алфавитном порядке. Примечательно, что в нем оказался россиянин — сооснователь компании Mail.Ru Group и создатель международного инвестфонда DST Global Юрий Мильнер.
В список также попали амерканский миллиардер Уоррен Баффер, глава SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс, создатель Facebook Марк Цукерберг, итальянский модельер Джорджио Армани, создатель Twitter Джек Дорси, британский музыкант Пол Маккартни, мексиканский миллиардер Карлос Слим, вокалист группы U2 Боно (Пол Дэвид Хьюстон), американский рэпер Шон Комбс и телеведущая Опра Уинфри. В перечень включили и нынешнего президента США Дональда Трампа, которому принадлежит строительный конгломерат Trump Organization.
Главный редактор юбилейного выпуска журнала Рэндел Лейн заявил, что Forbes, который является «иконой для предпринимательского капитализма», решил отдать «должное прошлому веку и поприветствовать следующий». В список включили тех людей, которые создали «нечто, что будет иметь долгосрочное влияние на мир». В публикации они названы «предпринимателями, визионерами и пророками капитализма».
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