Подростки разгромили кладбище под Нижним Тагилом ради забавы: фото

В Свердловской области выясняют, почему подростки развлекались на сельском кладбище.
В пригороде Нижнего Тагила школьники в возрасте от 8 до 12 лет устроили погром на кладбище. Они валили и ломали надгробья. Всего пострадали 11 памятников.
О вандализме стражам порядка сообщил сторож. Правоохранители выехали на место и при подъезде к кладбищу обратили внимание на детей, которые, заметив патрульную машину, попытались убежать. Одного из них полицейские задержали. По словам мальчика, надгробия он повредил вместе с четырьмя своими друзьями из-за банальной шалости.
МВД РФ по Свердловской области: «После непродолжительной беседы ребенок 2006 года рождения сознался в том, что надгробные сооружения он повредил вместе с четырьмя своими друзьями в результате банальной шалости и баловства».
Полицейские составили на родителей детей административные протоколы. Самих вандалов поставили на учет в ПДН, сообщает сайт ГУ МВД РФ по Свердловской области.
О вандализме стражам порядка сообщил сторож. Правоохранители выехали на место и при подъезде к кладбищу обратили внимание на детей, которые, заметив патрульную машину, попытались убежать. Одного из них полицейские задержали. По словам мальчика, надгробия он повредил вместе с четырьмя своими друзьями из-за банальной шалости.
МВД РФ по Свердловской области: «После непродолжительной беседы ребенок 2006 года рождения сознался в том, что надгробные сооружения он повредил вместе с четырьмя своими друзьями в результате банальной шалости и баловства».
Полицейские составили на родителей детей административные протоколы. Самих вандалов поставили на учет в ПДН, сообщает сайт ГУ МВД РФ по Свердловской области.
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