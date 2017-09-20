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  • 20.09, 09:56

    Подростки разгромили кладбище под Нижним Тагилом ради забавы: фото

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    Подростки разгромили кладбище под Нижним Тагилом ради забавы: фото

    Подростки разгромили кладбище под Нижним Тагилом ради забавы: фото

    Подростки разгромили кладбище под Нижним Тагилом ради забавы: фото
  • Фото: 66.мвд.рф

    • В Свердловской области выясняют, почему подростки развлекались на сельском кладбище.

    В пригороде Нижнего Тагила школьники в возрасте от 8 до 12 лет устроили погром на кладбище. Они валили и ломали надгробья. Всего пострадали 11 памятников.

    О вандализме стражам порядка сообщил сторож. Правоохранители выехали на место и при подъезде к кладбищу обратили внимание на детей, которые, заметив патрульную машину, попытались убежать. Одного из них полицейские задержали. По словам мальчика, надгробия он повредил вместе с четырьмя своими друзьями из-за банальной шалости.

    МВД РФ по Свердловской области: «После непродолжительной беседы ребенок 2006 года рождения сознался в том, что надгробные сооружения он повредил вместе с четырьмя своими друзьями в результате банальной шалости и баловства».

    Полицейские составили на родителей детей административные протоколы. Самих вандалов поставили на учет в ПДН, сообщает сайт ГУ МВД РФ по Свердловской области.




    Подростки разгромили кладбище под Нижним Тагилом ради забавы: фото. Свердловская область, дети и подростки, кладбища и захоронения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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