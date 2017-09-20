Фиолетовая ветка метро встала в утренний час пик

Сбой в движении поездов произошел на
Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена в утренний час пик 20 сентября.
В администрации московской подземки сообщили, что с 7:55 поезда следовали с увеличенным интервалом «по техническим причинам», не уточнив, по каким именно.
По словам пассажиров, сбой связан с неисправностью одного из новых поездов.
С 8:07 движение поездов, по словам представителей метрополитена, начало входить в привычный график.
7:55 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам— Московское метро (@MetroOperativno) September 20, 2017
По словам пассажиров, сбой связан с неисправностью одного из новых поездов.
Они будут продолжать, пока не сделают нас абсолютно счастливыми— Kir Voltin (@1kv) September 20, 2017
С 8:07 движение поездов, по словам представителей метрополитена, начало входить в привычный график.
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