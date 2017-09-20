Фиолетовая ветка метро встала в утренний час пик

7:55 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам — Московское метро (@MetroOperativno) September 20, 2017

Они будут продолжать, пока не сделают нас абсолютно счастливыми — Kir Voltin (@1kv) September 20, 2017

В администрации московской подземки сообщили, что с 7:55 поезда следовали с увеличенным интервалом «по техническим причинам», не уточнив, по каким именно.По словам пассажиров, сбой связан с неисправностью одного из новых поездов.С 8:07 движение поездов, по словам представителей метрополитена, начало входить в привычный график.