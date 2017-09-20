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  • 20.09, 09:56

    Фиолетовая ветка метро встала в утренний час пик

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    • Фото: @lyubdo / instagram.com
    Фиолетовая ветка метро встала в утренний час пик

    Фиолетовая ветка метро встала в утренний час пик

    Фиолетовая ветка метро встала в утренний час пик
  • Фото: @lyubdo / instagram.com

    • Сбой в движении поездов произошел на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена в утренний час пик 20 сентября.

    В администрации московской подземки сообщили, что с 7:55 поезда следовали с увеличенным интервалом «по техническим причинам», не уточнив, по каким именно.


    По словам пассажиров, сбой связан с неисправностью одного из новых поездов.


    С 8:07 движение поездов, по словам представителей метрополитена, начало входить в привычный график.

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