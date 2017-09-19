Российские кинопрокатчики собрались на форуме в Северной столице

В Петербурге открылся международный форум «Кино Экспо».

Самые известные мировые и отечественные прокатчики собрались на одной площадке, чтобы не только посостязаться в красочности постеров и громкости трейлеров. Вместе они обсуждают тенденции в современном кинематографе.



Причем, судя антуражу, переговоры проходят в почти расслабляющей обстановке. На некоторых стендах вместо стульев или диванов установлены кресла-мешки. Но, по словам организаторов, это не мешает заключать контракты. Некоторые дистрибьютеры привезли готовые фильмы, которые выйдут в прокат буквально завтра.



СМИ ожидали на площадке кинофорума увидеть и режиссера нашумевшего фильма «Матильда» Алексея Учителя. Но закрытый показ картины не состоялся. Впрочем, участники форума нашли и другие занятия. В частности, игры с виртуальной реальностью или впечатляющие селфи с интерактивными постерами.