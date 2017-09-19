Бизнесмена расстреляли на юго-западе Москвы

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на предпринимателя на Проспекте Вернадского на
юго-западе Москвы.
По данным следствия, сегодня днем у одного из жилых домов неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину, который находился в автомобиле Toyota, после чего скрылись.
Пострадавший был доставлен в больницу. Как отмечает ТАСС, сейчас бизнесмен находится в реанимации.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Покушения на убийство» и «Незаконный оборот оружия», сообщили в столичном главке СК. Ведется поиск нападавших.
Пострадавший был доставлен в больницу. Как отмечает ТАСС, сейчас бизнесмен находится в реанимации.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Покушения на убийство» и «Незаконный оборот оружия», сообщили в столичном главке СК. Ведется поиск нападавших.
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