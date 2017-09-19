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  • 19.09, 21:49

    Бизнесмена расстреляли на юго-западе Москвы

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    Бизнесмена расстреляли на юго-западе Москвы

    Бизнесмена расстреляли на <nobr>юго-западе</nobr> Москвы

    Уголовное дело возбуждено по факту покушения на предпринимателя на Проспекте Вернадского на юго-западе Москвы.

    По данным следствия, сегодня днем у одного из жилых домов неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину, который находился в автомобиле Toyota, после чего скрылись.

    Пострадавший был доставлен в больницу. Как отмечает ТАСС, сейчас бизнесмен находится в реанимации.

    По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Покушения на убийство» и «Незаконный оборот оружия», сообщили в столичном главке СК. Ведется поиск нападавших.

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