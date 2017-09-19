Мечта дайвера: на Сахалине открыли первый в России морской парк

Сегодня туристы, рискнувшие отправиться на самый край нашей страны, увидели по-настоящему дикую природу. Насладиться экзотикой можно на острове Монерон — в 43 километрах от Сахалина.

Первый морской парк, где обитают десятки редких животных и рыб, открылся в России. Причем чтобы посмотреть их, необязательно погружаться с аквалангом на глубину. Вода настолько прозрачная, что и так все видно. Корреспондент НТВ Андрей Шамин в этом убедился.



Они могли встретить здесь кого угодно — белую акулу, касатку или, скажем, рыбу-молот, а встретили морских львов. И дайверов из Москвы здесь тут сразу же приняли за своих.



Алексей Побожаков, инструктор клуба дайверов МГУ: «Очень игривые, пытаются напугать. На большой скорости к дайверу подходят, разворачиваются, ну, и по-своему могут ласту прикусить. Для неопытного человека может быть даже страшно: все-таки дикое животное и крупное. Они до 300 килограмм бывают. Очень опасно. Надо быть аккуратным, не заходить на их территорию, потому что они могут проявлять агрессию, когда чувствуют оборону».



Даже редчайший в мире благородный моллюск Галиотис от удивления ветошью прикинулся. Лишь бы только его опять не заметили.



Этого погружения они ждали всю свою дайверскую карьеру: ныряли и на Филиппинах, и в Гренландии, и даже в Антарктиде, но такого изобилия не видели нигде. Российский Монерон всегда оставался чем-то вроде острова призрака. Для массового посещения он был закрыт. Это едва ли не единственное место, где подводный мир можно открыть и без погружения: прозрачность воды феноменальная. Порой и не разобрать, по какую сторону от поверхности находишься. Даже на 40 метрах все видно прекрасно. Подробнее — в материале НТВ.