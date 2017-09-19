Командующий ВДВ попал в аварию под Мурманском: видео

Командующий
воздушно-десантными войсками России Сердюков получил травмы в ДТП в Мурманской области.
Командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков попал в ДТП в Мурманской области. Инцидент произошел в Кольском районе в пятницу, но департаменте информации Минобороны РФ сообщил об этом только сегодня.
Момент аварии был снят камерой видеорегистратора. Микроавтобус, в котором ехал командующий, столкнулся с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем. Сообщается, что водитель легковушки не справился с управлением.
Сердюков и сопровождавшие его военные получили травмы. Их оперативно доставили в военный госпиталь. В настоящее время состояние командующего оценивается как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает, передает ТАСС.
Момент аварии был снят камерой видеорегистратора. Микроавтобус, в котором ехал командующий, столкнулся с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем. Сообщается, что водитель легковушки не справился с управлением.
Сердюков и сопровождавшие его военные получили травмы. Их оперативно доставили в военный госпиталь. В настоящее время состояние командующего оценивается как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает, передает ТАСС.
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