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  • 19.09, 20:18
    Командующий ВДВ попал в аварию под Мурманском: видео. ДТП, Мурманская область, армия и флот РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКомандующий ВДВ попал в аварию под Мурманском: видео

    Командующий ВДВ попал в аварию под Мурманском: видео

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    • Фото: severomorsk / vk.com
    Командующий ВДВ попал в аварию под Мурманском: видео

    Командующий ВДВ попал в аварию под Мурманском: видео

    Командующий ВДВ попал в аварию под Мурманском: видео
    • Фото: severomorsk / vk.com

      • Командующий воздушно-десантными войсками России Сердюков получил травмы в ДТП в Мурманской области.

      Командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков попал в ДТП в Мурманской области. Инцидент произошел в Кольском районе в пятницу, но департаменте информации Минобороны РФ сообщил об этом только сегодня.

      Момент аварии был снят камерой видеорегистратора. Микроавтобус, в котором ехал командующий, столкнулся с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем. Сообщается, что водитель легковушки не справился с управлением.

      Сердюков и сопровождавшие его военные получили травмы. Их оперативно доставили в военный госпиталь. В настоящее время состояние командующего оценивается как удовлетворительное, его жизни ничто не угрожает, передает ТАСС.

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