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  • 19.09, 20:18

    В Москве следователя подозревают в организации побега обвиняемого из зала суда

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    В Москве следователя подозревают в организации побега обвиняемого из зала суда

    В Москве следователя подозревают в организации побега обвиняемого из зала суда

    Прокуратура начала проверку в отношении следователя отдела полиции по району Москворечье-Сабурово после побега обвиняемого из зала Нагатинского суда Москвы.

    Обвиняемый в умышленном причинении вреда здоровью бежал из зала Нагатинского суда Москвы после того, как ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Ответственность за побег возложили на следователя, который ведет уголовное дело.

    В Нагатинском суде сообщили «Интерфаксу», что следователь не обеспечил конвой обвиняемому, а также не обратился за помощью к полиции для доставки обвиняемого в СИЗО.

    Ранее, 1 августа из здания Мособлсуда пытались совершить побег члены так называемой «банды GTA». Трое подсудимых были уничтожены, а еще двое получили ранения. Также пострадали один из сотрудников Росгвардии (он был ранен в плечо) и двое конвоиров.

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