В Москве следователя подозревают в организации побега обвиняемого из зала суда

Прокуратура начала проверку в отношении следователя отдела полиции по району
Москворечье-Сабурово после побега обвиняемого из зала Нагатинского суда Москвы.
Обвиняемый в умышленном причинении вреда здоровью бежал из зала Нагатинского суда Москвы после того, как ему изменили меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Ответственность за побег возложили на следователя, который ведет уголовное дело.
В Нагатинском суде сообщили «Интерфаксу», что следователь не обеспечил конвой обвиняемому, а также не обратился за помощью к полиции для доставки обвиняемого в СИЗО.
Ранее, 1 августа из здания Мособлсуда пытались совершить побег члены так называемой «банды GTA». Трое подсудимых были уничтожены, а еще двое получили ранения. Также пострадали один из сотрудников Росгвардии (он был ранен в плечо) и двое конвоиров.
В Нагатинском суде сообщили «Интерфаксу», что следователь не обеспечил конвой обвиняемому, а также не обратился за помощью к полиции для доставки обвиняемого в СИЗО.
Ранее, 1 августа из здания Мособлсуда пытались совершить побег члены так называемой «банды GTA». Трое подсудимых были уничтожены, а еще двое получили ранения. Также пострадали один из сотрудников Росгвардии (он был ранен в плечо) и двое конвоиров.
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