Легендарный модельер Такада Кензо «примерил» петербургское от-кутюр

Оценить потенциал петербургской моды решил основатель знаменитого бренда Kenzo.

Северная столица может стать третьей модной Меккой наравне с Парижем и Миланом. Потенциал Петербурга как будущей столицы мировой моды сегодня оценил легендарный японский дизайнер Кензо Такада.



Основатель известного бренда, имеющий репутацию модельера-революционера, прославился тем, что почти полвека назад сверг диктатуру парижского кутюра, объявив язык моды космополитичным.



Накануне Кензо Такада ознакомился с новыми коллекциями петербургских коллег и нашел их достаточно перспективными.



Кензо Такада, дизайнер: «Это не просто результат сумасшедшего творчества, подходящий только для подиума, а новые направления в моде, пригодные для повседневной жизни. Это могут носить женщины в любой стране мира, и это сразу хочется купить».



Мнение высокого гостя авторитетно поддержал и представитель Смольного — председатель комитета по потребительскому рынку Эльгиз Качаев. Чиновник заверил, что правительство и впредь будет развивать программу поддержки местных дизайнеров, финансируя их участие в международных выставках, предоставляя специальные условия аренды и льготное кредитование.



Если верить председателю комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, в ближайшее время в Петербурге появится центр моды, где можно будет приобрести доступные коллекции прет-а-порте, сшитого из российских тканей по эскизам петербургских дизайнеров.