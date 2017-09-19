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  • 19.09, 20:18
    Легендарный модельер Такада Кензо «примерил» петербургское от-кутюр. Санкт-Петербург, мода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛегендарный модельер Такада Кензо «примерил» петербургское от-кутюр

    Легендарный модельер Такада Кензо «примерил» петербургское от-кутюр

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    Легендарный модельер Такада Кензо «примерил» петербургское <nobr>от-кутюр</nobr>

    Легендарный модельер Такада Кензо «примерил» петербургское от-кутюр

    Легендарный модельер Такада Кензо «примерил» петербургское <nobr>от-кутюр</nobr>

      Оценить потенциал петербургской моды решил основатель знаменитого бренда Kenzo.

      Северная столица может стать третьей модной Меккой наравне с Парижем и Миланом. Потенциал Петербурга как будущей столицы мировой моды сегодня оценил легендарный японский дизайнер Кензо Такада.

      Основатель известного бренда, имеющий репутацию модельера-революционера, прославился тем, что почти полвека назад сверг диктатуру парижского кутюра, объявив язык моды космополитичным.

      Накануне Кензо Такада ознакомился с новыми коллекциями петербургских коллег и нашел их достаточно перспективными.

      Кензо Такада, дизайнер: «Это не просто результат сумасшедшего творчества, подходящий только для подиума, а новые направления в моде, пригодные для повседневной жизни. Это могут носить женщины в любой стране мира, и это сразу хочется купить».

      Мнение высокого гостя авторитетно поддержал и представитель Смольного — председатель комитета по потребительскому рынку Эльгиз Качаев. Чиновник заверил, что правительство и впредь будет развивать программу поддержки местных дизайнеров, финансируя их участие в международных выставках, предоставляя специальные условия аренды и льготное кредитование.

      Если верить председателю комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, в ближайшее время в Петербурге появится центр моды, где можно будет приобрести доступные коллекции прет-а-порте, сшитого из российских тканей по эскизам петербургских дизайнеров.

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