Виртуальные краны, нефтесборщики и подлодки: в Петербурге представляют будущее судостроительной отрасли

Сегодня в «Экспофоруме» открылась выставка «Нева-2017» , посвященная судостроению и деятельности портов. В этом году в ней принимает участие 570 верфей из почти 40 стран мира.

Открыл форум министр транспорта РФ Максим Соколов. В течение ближайших четырех дней в Петербурге будут обсуждать различные темы отрасли: от развития круизного судоходства до возможности совместного освоения Арктики.



Как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, самый большой стенд выставки принадлежит Объединенной судостроительной корпорации. Как у гостеприимного хозяина для интересующихся много угощений в виде макетов различных судов. А то, что среди гражданских моделей промелькнула подводная лодка, никого здесь не смущает. Она ведь тоже гражданская.



Евгений Торопов, главный конструктор ЦКБ МТ «Рубин»: «Здесь вообще нет никакого оружия. Это чисто гражданский объект. Он предназначен для исследования акватории арктических морей и выявления нефтегазовых месторождений. Это комплекс сейсморазведки».



Большая ценность на этом форуме, уверены организаторы, — в малых предприятиях, которые делают, на первый взгляд, незаметные, но такие незаменимые комплектующие. Например, пуленепробиваемые стекла 4-го класса для пограничных катеров или сопутствующие предметы — легкие и складные трапы. А о том, как сделать так, чтобы водой в шторм не заливало всю электрику судна, знают в Чебоксарах.



Николай Яковлев, сотрудник Чебоксарского электроаппаратного завода: «Требования по степени проникновения влаги у нас повышены. Наше исполнение микропроцессорных блоков позволяет эксплуатировать их полностью погруженными в воду».



Иными словами, сама защита электропитания судна тоже под толстой защитой.



Подробнее — в репортаже НТВ.