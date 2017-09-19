В Бельгии компания отравилась вином, в котором оказались экстази и метадон

Прокуратурой бельгийского города Намюр проводит расследования после инцидента в провинции Жамблу, где компания купила в обычном магазине бутылку жидких наркотиков под видом белого вина.

Компании молодых людей из бельгийского пригорода Жамблу потребовалась экстренная помощь медиков после распития бутылки белого вина, купленного в обычном супермаркете. Вместо алкоголя трое молодых людей выпили по бокалу концентрированных наркотиков.



Из всех четверых не попробовала «вино» только девушка, она вызвала друзьям скорую помощь. У одного из молодых людей случился сердечный приступ, в больнице его пришлось ввести в искусственную кому. Еще у двоих участников застолья начались желудочные спазмы, скачки кровяного давления и галлюцинации.



Следователи ищут поставщика вина марки Piedmonte Cortese. Возможно, таких отравленных бутылок было несколько. В правоохранительных органах подозревают, что товар наркодельцов мог по ошибке попасть на полки магазина, смешавшись с обычными бутылками.