Минобороны призвало США не мешать борьбе с террористами в Сирии

В Минобороны РФ рассказали, откуда идут контратаки на сирийские войска в районе Дейр-эз-Зор , и призвали коалицию во главе с США не мешать борьбе с террористами.

По данным ведомства, сирийскую армию атакуют с севера, где расположены формирования сирийской оппозиции и подразделения сил специальных операций США.



Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «По докладам сирийских командиров с передовой, наиболее серьезные контратаки и массированный огонь по сирийским войскам фиксируются с северного направления. То есть там, где расположены формирования „сирийских демократических сил“, а также подразделения сил специальных операций США, которые вместо освобождения Ракки якобы „оказывают“ этим боевикам „медицинскую помощь“ (цитата CNN). Не нужно обладать большими военными познаниями, чтобы увидеть во всех этих „совпадениях“ закономерность».



В связи с этим Минобороны России призывает коалицию во главе с США «хотя бы не мешать» борьбе с террористами в Сирии.



Игорь Конашенков: «Чем ближе конец ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии, тем более очевидно, кто действительно ведет борьбу с ИГИЛ, а кто на протяжении трех лет ее имитирует. Поэтому если международная коалиция во главе с США не желает бороться с терроризмом в Сирии, то хотя бы пусть не мешает тем, кто делает это непрерывно и эффективно».



Конашенков также отметил, что в течение суток существенно осложнилась водная обстановка на Евфрате. Как только сирийские войска начали форсировать реку, уровень воды поднялся и скорость течения увеличилась в два раза.



Игорь Конашенков: «В отсутствие осадков единственным источником таких изменений водной обстановки является рукотворный сброс воды на плотинах севернее по течению Евфрата. Эти объекты находятся у „оппозиционных формирований“, подконтрольных „международной коалиции“ во главе с США».



При этом представитель ведомства подчеркнул, что на данный момент от террористов ИГИЛ удалось освободить более 60 квадратных километров на левом берегу Евфрата.



