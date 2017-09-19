Адвокат Учителя пообещал Поклонской «правовой сюрприз»

Адвокат режиссера Алексея Учителя сообщил, что готовит обращение в суд в связи с действиями Натальи Поклонской.
Юрист подчеркнул, что пока не намерен раскрывать свои планы, однако отметил, что экс-прокурора Крыма ждет «правовой сюрприз».
Константин Добрынин, адвокат: «Мы готовим обращение в суд по поводу действий Поклонской. Заранее мы ей не будем говорить, что мы собираемся делать, я пока сознательно опущу, что именно мы готовим, чтобы это было определенным правовым сюрпризом».
Добрынин также сообщил, что в ближайшее время обратится в Госдуму с «абсолютно бронебойными аргументами» и попросит депутатов «по-товарищески оценить неправовые действия» Поклонской. По словам юриста, перед тем, как применять «более жесткие меры», необходимо воспользоваться «очень спокойными».
Кроме того, адвокат предложил Поклонской извиниться и посмотреть фильм «Матильда». Ленту депутату пообещали показать до официальной премьеры, сообщает «Говорит Москва».
Константин Добрынин, адвокат: «Каждый человек может заблуждаться, но точно так же каждый человек, тем более, политик, должен иметь силы, чтобы признать, что, возможно, он заблуждался. И наше предложение Поклонской, чтобы она пришла лично и посмотрела фильм, действует».
Между тем сам Учитель заявил, что не собирается подавать в суд на Поклонскую, передает РИА Новости.
Алексей Учитель: «Это чепуха полная, никуда обращаться я не собираюсь».
Фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экран вызвал множество споров. Так, Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства. А представители движения «Царский крест» называли «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией».
Также противники фильма устроили несколько атак. В частности, у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя злоумышленники сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Кроме того, неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера в Петербурге. В РПЦ назвали нападавших «псевдорелигиозными радикалами» и категорически их осудили.
Константин Добрынин, адвокат: «Мы готовим обращение в суд по поводу действий Поклонской. Заранее мы ей не будем говорить, что мы собираемся делать, я пока сознательно опущу, что именно мы готовим, чтобы это было определенным правовым сюрпризом».
Добрынин также сообщил, что в ближайшее время обратится в Госдуму с «абсолютно бронебойными аргументами» и попросит депутатов «по-товарищески оценить неправовые действия» Поклонской. По словам юриста, перед тем, как применять «более жесткие меры», необходимо воспользоваться «очень спокойными».
Кроме того, адвокат предложил Поклонской извиниться и посмотреть фильм «Матильда». Ленту депутату пообещали показать до официальной премьеры, сообщает «Говорит Москва».
Константин Добрынин, адвокат: «Каждый человек может заблуждаться, но точно так же каждый человек, тем более, политик, должен иметь силы, чтобы признать, что, возможно, он заблуждался. И наше предложение Поклонской, чтобы она пришла лично и посмотрела фильм, действует».
Между тем сам Учитель заявил, что не собирается подавать в суд на Поклонскую, передает РИА Новости.
Алексей Учитель: «Это чепуха полная, никуда обращаться я не собираюсь».
Фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экран вызвал множество споров. Так, Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства. А представители движения «Царский крест» называли «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией».
Также противники фильма устроили несколько атак. В частности, у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя злоумышленники сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Кроме того, неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера в Петербурге. В РПЦ назвали нападавших «псевдорелигиозными радикалами» и категорически их осудили.
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