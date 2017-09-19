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  • 19.09, 18:47

    Адвокат Учителя пообещал Поклонской «правовой сюрприз»

    1 комментарий
    • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
    Адвокат Учителя пообещал Поклонской «правовой сюрприз»

    Адвокат Учителя пообещал Поклонской «правовой сюрприз»

    Адвокат Учителя пообещал Поклонской «правовой сюрприз»
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Адвокат режиссера Алексея Учителя сообщил, что готовит обращение в суд в связи с действиями Натальи Поклонской.

    Юрист подчеркнул, что пока не намерен раскрывать свои планы, однако отметил, что экс-прокурора Крыма ждет «правовой сюрприз».

    Константин Добрынин, адвокат: «Мы готовим обращение в суд по поводу действий Поклонской. Заранее мы ей не будем говорить, что мы собираемся делать, я пока сознательно опущу, что именно мы готовим, чтобы это было определенным правовым сюрпризом».

    Добрынин также сообщил, что в ближайшее время обратится в Госдуму с «абсолютно бронебойными аргументами» и попросит депутатов «по-товарищески оценить неправовые действия» Поклонской. По словам юриста, перед тем, как применять «более жесткие меры», необходимо воспользоваться «очень спокойными».

    Кроме того, адвокат предложил Поклонской извиниться и посмотреть фильм «Матильда». Ленту депутату пообещали показать до официальной премьеры, сообщает «Говорит Москва».

    Константин Добрынин, адвокат: «Каждый человек может заблуждаться, но точно так же каждый человек, тем более, политик, должен иметь силы, чтобы признать, что, возможно, он заблуждался. И наше предложение Поклонской, чтобы она пришла лично и посмотрела фильм, действует».

    Между тем сам Учитель заявил, что не собирается подавать в суд на Поклонскую, передает РИА Новости.

    Алексей Учитель: «Это чепуха полная, никуда обращаться я не собираюсь».

    смотреть«Матильда» наносит ответный удар: в Думе решили выяснить, кто разжигает страсти вокруг фильма
    «Матильда» наносит ответный удар: в Думе решили выяснить, кто разжигает страсти вокруг фильма
    Фильм «Матильда», в котором рассказывается о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, еще до выхода на экран вызвал множество споров. Так, Наталья Поклонская призывала запретить фильм, утверждая, что образ будущего императора в ленте оскорбляет религиозные чувства. А представители движения «Царский крест» называли «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией».

    смотретьСкандальную «Матильду» решили показать в Госдуме
    Скандальную «Матильду» решили показать в Госдуме
    Также противники фильма устроили несколько атак. В частности, у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя злоумышленники сожгли машины и разбросали листовки с текстом «За Матильду гореть». Кроме того, неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера в Петербурге. В РПЦ назвали нападавших «псевдорелигиозными радикалами» и категорически их осудили.

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