Ространснадзор подал в суд на омского пекаря, который бесплатно возит односельчан

Жителя омской деревни Трубецкое Вадима Остапова, который бесплатно возит односельчан в Омск, обвиняют в отсутствии лицензии на право перевозить пассажиров.
Ространснадзор по Омской области подал на водителя Вадима Остапова три иска, по одному из которых ему уже присужден штраф в размере 50 тысяч рублей.
Как рассказал ТАСС представитель ведомства, жалобу на водителя бесплатного автобуса подал индивидуальный предприниматель, который заявил об осуществлении незаконных регулярных перевозок. Следом сотрудники провели рейд и установили, что с двух пассажиров владелец автобуса все-таки взял плату за проезд.
Остапов же уверен, что все иски против него — это происки конкурентов, которые ранее пытались угрозами расправы и через прокуратуру заставить прекратить возить людей. Водитель признался, что иногда берет на маршрут несколько платных пассажиров. «В нашу деревню никто, кроме меня, не ездит. Я везу своих работников, несколько человек едет по талонам. Если остаются места, то я беру еще пару платных пассажиров, но они заранее должны записаться в администрации», — рассказал водитель.
Вадим Остапов: «Прокуратура ведь мне как заявила: так как я работаю по заказу, то никакой лицензии на это не надо. Но в УГАДН (Управление государственного автодорожного надзора) заявили, что прокуратура им не указ… Не понимаю, чем я кому помешал. Был бы золотой маршрут, а тут двух-трех человек иногда вожу. Прокуратура и налоговая сказали, что можно работать, но нет, теперь вот транспортники, если суды все проиграю, то где столько денег возьму? Я ж не для заработка вожу».
Деревенский альтруист Вадим Остапов возит пассажиров между Омском и отдаленными поселками — Александровкой, Руслановкой, Трубецким. Как рассказал Остапов НТВ, по одному и тому же маршруту он ездит каждый день: печет хлеб, а затем сам развозит его клиентам.
Как рассказал ТАСС представитель ведомства, жалобу на водителя бесплатного автобуса подал индивидуальный предприниматель, который заявил об осуществлении незаконных регулярных перевозок. Следом сотрудники провели рейд и установили, что с двух пассажиров владелец автобуса все-таки взял плату за проезд.
Остапов же уверен, что все иски против него — это происки конкурентов, которые ранее пытались угрозами расправы и через прокуратуру заставить прекратить возить людей. Водитель признался, что иногда берет на маршрут несколько платных пассажиров. «В нашу деревню никто, кроме меня, не ездит. Я везу своих работников, несколько человек едет по талонам. Если остаются места, то я беру еще пару платных пассажиров, но они заранее должны записаться в администрации», — рассказал водитель.
Вадим Остапов: «Прокуратура ведь мне как заявила: так как я работаю по заказу, то никакой лицензии на это не надо. Но в УГАДН (Управление государственного автодорожного надзора) заявили, что прокуратура им не указ… Не понимаю, чем я кому помешал. Был бы золотой маршрут, а тут двух-трех человек иногда вожу. Прокуратура и налоговая сказали, что можно работать, но нет, теперь вот транспортники, если суды все проиграю, то где столько денег возьму? Я ж не для заработка вожу».
Деревенский альтруист Вадим Остапов возит пассажиров между Омском и отдаленными поселками — Александровкой, Руслановкой, Трубецким. Как рассказал Остапов НТВ, по одному и тому же маршруту он ездит каждый день: печет хлеб, а затем сам развозит его клиентам.
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