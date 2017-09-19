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  • 19.09, 18:47

    Ространснадзор подал в суд на омского пекаря, который бесплатно возит односельчан

    2 комментария
    Ространснадзор подал в суд на омского пекаря, который бесплатно возит односельчан

    Ространснадзор подал в суд на омского пекаря, который бесплатно возит односельчан

    Ространснадзор подал в суд на омского пекаря, который бесплатно возит односельчан

    Жителя омской деревни Трубецкое Вадима Остапова, который бесплатно возит односельчан в Омск, обвиняют в отсутствии лицензии на право перевозить пассажиров.

    Ространснадзор по Омской области подал на водителя Вадима Остапова три иска, по одному из которых ему уже присужден штраф в размере 50 тысяч рублей.

    Как рассказал ТАСС представитель ведомства, жалобу на водителя бесплатного автобуса подал индивидуальный предприниматель, который заявил об осуществлении незаконных регулярных перевозок. Следом сотрудники провели рейд и установили, что с двух пассажиров владелец автобуса все-таки взял плату за проезд.

    Остапов же уверен, что все иски против него — это происки конкурентов, которые ранее пытались угрозами расправы и через прокуратуру заставить прекратить возить людей. Водитель признался, что иногда берет на маршрут несколько платных пассажиров. «В нашу деревню никто, кроме меня, не ездит. Я везу своих работников, несколько человек едет по талонам. Если остаются места, то я беру еще пару платных пассажиров, но они заранее должны записаться в администрации», — рассказал водитель.

    Вадим Остапов: «Прокуратура ведь мне как заявила: так как я работаю по заказу, то никакой лицензии на это не надо. Но в УГАДН (Управление государственного автодорожного надзора) заявили, что прокуратура им не указ… Не понимаю, чем я кому помешал. Был бы золотой маршрут, а тут двух-трех человек иногда вожу. Прокуратура и налоговая сказали, что можно работать, но нет, теперь вот транспортники, если суды все проиграю, то где столько денег возьму? Я ж не для заработка вожу».

    смотретьОмичи встали на защиту водителя-альтруиста от терроризирующих его перевозчиков
    Омичи встали на защиту водителя-альтруиста от терроризирующих его перевозчиков
    Деревенский альтруист Вадим Остапов возит пассажиров между Омском и отдаленными поселками — Александровкой, Руслановкой, Трубецким. Как рассказал Остапов НТВ, по одному и тому же маршруту он ездит каждый день: печет хлеб, а затем сам развозит его клиентам.

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