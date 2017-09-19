Американские серферы покорили волны во время урагана

У побережья Род-Айленда сегодня появилась группа спортсменов-экстремалов .

Серферы устроили заплыв, не испугавшись волн, высота которых у берега достигала 4 футов (чуть менее полутора метров). Жителей Род-Айленда предупредили, что в ближайшее время погода заметно испортиться, а ураган доберется до Новой Англии.



Национальный центр ураганов в Майами распространил сообщение о том, что стихия затронет территорию от храма Хилл (Род-Айленд) до Халла (штат Массачусетс). Предполагается, что в основном буря будет свирепствовать в море, хотя прибрежные наводнения возможны в течение следующих нескольких дней.