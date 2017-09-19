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  • 19.09, 18:47
    Американские серферы покорили волны во время урагана. США, спорт, штормы и ураганы, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканские серферы покорили волны во время урагана

    Американские серферы покорили волны во время урагана

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    Американские серферы покорили волны во время урагана

    Американские серферы покорили волны во время урагана

    Американские серферы покорили волны во время урагана

      У побережья Род-Айленда сегодня появилась группа спортсменов-экстремалов.

      Серферы устроили заплыв, не испугавшись волн, высота которых у берега достигала 4 футов (чуть менее полутора метров). Жителей Род-Айленда предупредили, что в ближайшее время погода заметно испортиться, а ураган доберется до Новой Англии.

      Национальный центр ураганов в Майами распространил сообщение о том, что стихия затронет территорию от храма Хилл (Род-Айленд) до Халла (штат Массачусетс). Предполагается, что в основном буря будет свирепствовать в море, хотя прибрежные наводнения возможны в течение следующих нескольких дней.

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