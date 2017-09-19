Улицы разбитых фонарей — 16
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей — 16 16+
Онлайн на сайте
Генассамблея ООН
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.09, 17:16

    В Улан-Удэ пьяный мужчина изранил 8-месячного мальчика столовыми приборами

    комментировать

    В Улан-Удэ пьяный мужчина изранил 8-месячного мальчика столовыми приборами

    В <nobr>Улан-Удэ</nobr> пьяный мужчина изранил <nobr>8-месячного</nobr> мальчика столовыми приборами

    В Улан-Удэ за нападение на 8-месячного мальчика задержали его двоюродного дедушку.

    По данным следствия, 48-летний мужчина несколько дней назад приехал в гости к своей племяннице в Улан-Удэ. Женщина решила подработать, пока у нее гостит дядя, и оставила с ним двух своих маленьких детей.

    Накануне, 18 сентября, вечером мужчина напился и, разозлившись из-за плача 8-месячного мальчика, принялся наносить ему удары столовыми приборами, а потом стал душить малыша.

    Свидетельницей нападения стала 5-летняя сестра малыша. Она бросилась в соседнюю комнату и позвала на помощь находившуюся там тетю. Женщина смогла вырвать младенца из рук злоумышленника, а потом отвезла мальчика в больницу.

    В настоящий момент ребенок, получивший колюще-режущие ранения, находится в реанимации. Как сообщили в управлении СК по Бурятии, внутренние органы и головной мозг малыша не повреждены. Злоумышленника сейчас допрашивают, возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru