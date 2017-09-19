В Улан-Удэ пьяный мужчина изранил 8-месячного мальчика столовыми приборами

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Улан-Удэ за нападение на 8-месячного мальчика задержали его двоюродного дедушку.
По данным следствия, 48-летний мужчина несколько дней назад приехал в гости к своей племяннице в Улан-Удэ. Женщина решила подработать, пока у нее гостит дядя, и оставила с ним двух своих маленьких детей.
Накануне, 18 сентября, вечером мужчина напился и, разозлившись из-за плача 8-месячного мальчика, принялся наносить ему удары столовыми приборами, а потом стал душить малыша.
Свидетельницей нападения стала 5-летняя сестра малыша. Она бросилась в соседнюю комнату и позвала на помощь находившуюся там тетю. Женщина смогла вырвать младенца из рук злоумышленника, а потом отвезла мальчика в больницу.
В настоящий момент ребенок, получивший колюще-режущие ранения, находится в реанимации. Как сообщили в управлении СК по Бурятии, внутренние органы и головной мозг малыша не повреждены. Злоумышленника сейчас допрашивают, возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».
Накануне, 18 сентября, вечером мужчина напился и, разозлившись из-за плача 8-месячного мальчика, принялся наносить ему удары столовыми приборами, а потом стал душить малыша.
Свидетельницей нападения стала 5-летняя сестра малыша. Она бросилась в соседнюю комнату и позвала на помощь находившуюся там тетю. Женщина смогла вырвать младенца из рук злоумышленника, а потом отвезла мальчика в больницу.
В настоящий момент ребенок, получивший колюще-режущие ранения, находится в реанимации. Как сообщили в управлении СК по Бурятии, внутренние органы и головной мозг малыша не повреждены. Злоумышленника сейчас допрашивают, возбуждено дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».
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