Путин потребовал исключить иностранные комплектующие в ОПК

Владимир Путин призвал обеспечить технологическую независимость перспективных оборонных разработок от иностранных комплектующих. Об этом глава государства заявил на заседании Военно-промышленной комиссии, которое проходит в оборонном концерне «Алмаз — Антей».

Темпы роста производительности труда, отметил президент, составляют 8,8%, однако отставание от конкурентов по-прежнему сохраняется. Президент отметил, что доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, производимой в ОПК, к 2025 году должна увеличиться почти в два раза: с 16% до 30%.



Владимир Путин, президент РФ: «Мы уже не раз говорили, что нам нужна эффективная модель организации фундаментальных и прикладных научных исследований, которая позволяла бы эффективно внедрять прорывные технологии, тем самым содействовать укреплению обороноспособности страны и обеспечения экономического роста. Такой структурой может стать новый, современный инновационный технополис, где будут обеспечены условия для научного творчества как молодых, так и уже состоявшихся исследователей».



В качестве кадровой базы могут быть использованы зарекомендовавшие себя госкорпорации, НИИ и другие профильные организации, подчеркнул российский лидер.



Также президент перед началом заседания поздравил работников ОПК с Днем оружейника.





